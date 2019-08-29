Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.

Политика Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.

Здоровье Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Кино Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.

Общество Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.

Кино Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда» Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.

Общество В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа Афиши были размещены на двадцати билбордах в центре столицы. На них Face был изображен в черном костюме с галстуком.

Космос На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".

Здоровье Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.

Политика Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.

Кино Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Президент Украины выдвинул кандидата в министры обороны Ранее Зеленский предложил на пост премьер-министра Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука, кандидатуру Арсена Авакова — на пост главы МВД, Руслана Рябошапку на пост генпрокурора, а Ивана Баканова — на пост главы СБУ.

Политика Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.

Общество Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».

Политика Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.

Экономика Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.

Политика Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.

Политика ФБК утверждает, что нашел у лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского еще один бизнес Как рассказал на своем YouTube-канале глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, формально мотосалон "Альпин" принадлежит помощнику Метельского Петру Ивановскому, однако свидетельства сотрудников мотоцентра говорят о другом.

Здоровье Министерство здравоохранения РТ приобрело новый транспорт Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил татарстанским врачам ключи от новых машин скорой помощи и передвижных медицинских комплексов.

Финансы Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.

Армия и оружие Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.