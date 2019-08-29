Политика
RT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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Политика
Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Происшествия
Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали
Газета.Ru 07:55
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Происшествия
Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд
Коммерсантъ 09:49
Кино
Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября
По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Общество
Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи
В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.
Российская газета 04:36
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа
Афиши были размещены на двадцати билбордах в центре столицы. На них Face был изображен в черном костюме с галстуком.
Эхо Москвы 10:04
Космос
На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода
По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Здоровье
Челябинский минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов
В Челябинской области минздрав контролирует ситуацию с увольнением хирургов в больнице Трёхгорного.
REGNUM 06:59
Политика
Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Кино
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Президент Украины выдвинул кандидата в министры обороны
Ранее Зеленский предложил на пост премьер-министра Украины заместителя руководителя офиса президента Алексея Гончарука, кандидатуру Арсена Авакова — на пост главы МВД, Руслана Рябошапку на пост генпрокурора, а Ивана Баканова — на пост главы СБУ.
Росбалт 08:19
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Общество
Джек Ма предложил работать по 12 часов в неделю
Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма заявил, что люди должны работать 12 часов в неделю, тогда как большую часть работы должен выполнять за них искусственный интеллект.
РБК 05:31
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Кремль отказался комментировать этапирование Сенцова в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать этапирование в Москву украинского режиссера Олега Сенцова из колонии в Лабытнанги, сообщает «РИА Новости».
РБК 06:24
Политика
Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон
Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
Алтапресс 09:58
Экономика
Кабмин утвердил порядок проведения крабовых аукционов
В министерстве указали, что благодаря утвержденным правительством документам распределение квот на добычу крабов на инвестиционные цели через электронные аукционы состоится уже до 1 ноября текущего года, таким образом, победители торгов приступят к освоению ценного ресурса с 2020 года.
ТАСС 10:04
Политика
Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине
Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:14
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Политика
ФБК утверждает, что нашел у лидера «Единой России» в Москве Андрея Метельского еще один бизнес
Как рассказал на своем YouTube-канале глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, формально мотосалон "Альпин" принадлежит помощнику Метельского Петру Ивановскому, однако свидетельства сотрудников мотоцентра говорят о другом.
Эхо Москвы 10:03
Здоровье
Министерство здравоохранения РТ приобрело новый транспорт
Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов вручил татарстанским врачам ключи от новых машин скорой помощи и передвижных медицинских комплексов.
Республика Татарстан 08:34
Финансы
Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
На 16 августа международные резервы страны составляли $528,4 млрд. Таким образом, за неделю их объём сократился на $0,7 млрд, или на 0,1%.
REGNUM 10:07
Армия и оружие
Опубликовано видео посадки Су-34 и Ан-26 на строящуюся автомагистраль
Российское Министерство обороны опубликовало на YouTube видео посадки истребителей-бомбардировщиков Су-34 и транспортных самолетов Ан-26 на строящуюся автомагистраль "Европа — Западный Китай" в Татарстане.
Sputnik Литва 04:40
Политика
Российские вертолеты разгонят до 600 километров в час
В компании «Камов» нашли способ увеличить скорость боевого вертолета до 600 километров в час и более, передает ТАСС заявление генерального конструктора предприятия Сергея Михеева.
Lenta.ru 08:24