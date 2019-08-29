Политика

Газета.RuГазета.RuГлава ФАС призвал ликвидировать госкорпорации

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев призвал ликвидировать госкорпорации России. Об этом сообщает РИА "Новости". По его словам, российские госкорпорации необходимо реорганизовать.
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с чего всё началось

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости07:13

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ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций

Московский Комсомолец14:21

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

URA.Ru07:32

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

RT на русском10:04

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

Интерфакс10:26

Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Известия07:48

Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

РБК08:46

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

РИА Новости07:13
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Экономика

Глава ФАС пожаловался Медведеву на низкие зарплаты в ведомстве

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев сообщил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву об уровне зарплат в его ведомстве, сравнив его с доходами коллег из Федеральной налоговой службы.
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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