Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

с чего всё началось

Для развития конкуренции в России следует уничтожить госкорпорации. В перспективе их необходимо будет ликвидировать путем перерегистрации в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев. Об этом сообщило агентство "РИА Новости".

Футбол Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Определились участники группового этапа Лиги чемпионов Стали известны все участники ежегодного международного турнира по футболу Лига чемпионов УЕФА 2019/20.

Культура Выставка «Шедевры Подмосковья» откроется в музее «Новый Иерусалим» В конце сентября в подмосковном музейном комплексе «Новый Иерусалим» откроется выставка «Шедевры Подмосковья», всего до конца года в музее запланировано четыре крупных проекта, заявил директор «Нового Иерусалима» Василий Кузнецов.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Политика Соловьев уверен, что тема Украины для россиян интереснее пенсий Российский телеведущий Владимир Соловьев считает, что россиянам гораздо интереснее обсуждать Украину, чем внутренние остросоциальные проблемы, например, пенсионную реформу.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Авто Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Футбол Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Технологии МТС запустила пилотную зону 5G в Москве Компания МТС запустила первую пилотную зону в сетях пятого поколения в Москве – она находится на ВДНХ в районе павильона "Умный город".

Здоровье Липецким медработникам увеличат зарплату Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов в свою очередь отметил, что в нашем регионе здравоохранению уделяется большое внимание.

Происшествия Жители одного из дворов в Петербурге прогнали мам с детьми Позже к конфликту присоединились другие местные жители, которые заявили, что чужие дети портят газоны и инвентарь.

Политика Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.

Происшествия В водосточной трубе многоэтажки на юге Москвы нашли гранату В водосточной трубе девятиэтажного жилого дома на юге Москвы нашли предмет, похожий на гранату.

Общество Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.

Политика Глава МИД Белоруссии раскрыл детали переговоров Лукашенко и Болтона Глава белорусского внешнеполитического ведомства Владимир Макей прокомментировал встречу президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США Дональда Трампа Джона Болтона по нацбезопасности, сообщает РИА Новости.

Футбол Юрий Семин: «Есть желание взять реванш у Симеоне» Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился мнением о результатах жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов для московского клуба.

Гаджеты Xiaomi представила «дешевого монстра» Redmi Note 8 Pro и назвала цену Компания Xiaomi официально представила новую линейку смартфонов Redmi Note 8. Помимо базовой версии, в нее вошла модель Pro.

Политика Верховная Рада Украины утвердила состав нового правительства Из прежнего состава кабмина свой пост сохранил глава МВД Арсен Аваков. Премьер-министром назначен Алексей Гончарук.

Армия и оружие США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.