Политика
RT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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с чего всё началось
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.РИА Новости07:13
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ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций
Московский Комсомолец14:21
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Международные резервы России за неделю сократились на $0,7 млрд
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ГлобалМСК.ру 11:18
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Впервые в России самолеты напишут словесное послание в небе
Летчики пилотажной группы "Первый полет" впервые в России напишут пятью самолетами Як-52 в небе словесное послание с помощью дымов и специальной системы управления.
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Ученый объяснил, почему Гитлер не создал ядерное оружие
Ученый рассказал, почему гитлервская германия не создала ядерное оружие.
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Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Футбол
«Спартак» проигрывает «Браге» после первого тайма 0:2
В Москве проходит ответный матч четвертого раунда Лиги Европы между "Спартаком" и португальской "Брагой".
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Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
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В середине августа 2019 года официальные дилеры российской компании «АвтоВАЗ» начали получать моторное масло в новых канистрах.
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Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
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Apple представит новый iPhone 10 сентября
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Как выяснилось, женщина родила дочь в июне 2018 года от своего сожителя. Все время девочкой занималась мать, что ее очень раздражало.
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Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
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