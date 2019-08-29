Политика
RT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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с чего всё началось
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.РИА Новости07:13
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ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций
Московский Комсомолец14:21
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Пакет документов утвердил глава правительства Дмитрий Медведев. Распоряжение опубликовано на сайте правительства.
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Совет по господдержке, созданию и развитию математических центров под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой определил четыре новых проекта на базе уже существующих НИИ и вузов, которые получат государственное финансирование в 3,5 млрд рублей на шесть лет.
Интерфакс 15:09
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Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
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Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
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Евро-футбол.ру 19:02
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Российская газета 19:01
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Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео
В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 06:23
Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без сервисов Google
Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro выйдут на рынок без их фирменных сервисов Google.
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Миллионы людей скачали в Google Play приложения, стремительно разряжающие батарею смартфона
Исследователи из фирмы по кибербезопасности Symantec нашли в Google Play два мошеннических приложения с более чем 1,5 миллионами скачиваний.
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