Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

с чего всё началось

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.

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