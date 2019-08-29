Политика

RT на русскомRT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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с чего всё началось

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новостивчера в 07:13

Подробнее о событии

ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций

Московский Комсомолецвчера в 14:21

Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

РБКвчера в 08:46

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

Интерфаксвчера в 10:26

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

RT на русскомвчера в 10:04

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

URA.Ruвчера в 07:32

Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Известиявчера в 07:48

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

РИА Новостивчера в 07:13
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Политика

Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией

Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге

BFM.ru 00:00
Футбол

Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов

В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Футбол

Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет

РБК 01:09
Футбол

РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter

Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ вчера в 20:06
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Кино

76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию

Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.
Россия – Культура 28 августа в 08:25
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Коммерсантъ вчера в 17:24
Армия и оружие

Трамп назвал космос «следующей областью военных действий»

В ходе торжественной церемонии американский лидер назвал космос «следующей областью военных действий».
Ридус вчера в 17:08
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол

Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»

Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.
Советский спорт вчера в 06:15
Транспорт

На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи

РИА Новости вчера в 22:41
Футбол

Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Здоровье

Почти на 9% снизилась смертность от онкологии в Новосибирской области

По словам главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова, за последние 10 лет в регионе на 8,7% снизился показатель стандартизированной показатель смертности от онкологических заболеваний.
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области 00:02
Общество

Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России

Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия

Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке

В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.
Lenta.ru 00:44
Экономика

Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ

Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).
Известия вчера в 17:50
Здоровье

В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия вчера в 10:00
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября

В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика

Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности

Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Политика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Спорт

Рекордсмен мира по плаванию в холодной воде утонул в Енисее

Взгляд.ру 01:30
Авто

Новый Kia Sorento впервые засняли на видео

Судя по всему, новый Sorento станет чем-то на подобии Telluride, только меньшего размера.
SpeedMe вчера в 13:56
Армия и оружие

Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР

Инфорос вчера в 07:30
Теннис

Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Известия вчера в 20:35
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 28 августа в 20:49
Авто

Peugeot показала гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid

Компания Peugeot представила новый гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid4.
Автоновости дня вчера в 02:43
Происшествия

В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый

Фото — "Новый Калининград" В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
Новый Калининград.Ru вчера в 13:04
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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