Политика
RT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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с чего всё началось
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.РИА Новостивчера в 07:13
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ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций
Московский Комсомолецвчера в 14:21
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Политика
Украинский генпрокурор сообщил об окончании обмена пленными с Россией
Об окончании обмена пленными с Россией объявил украинский генпрокурор Руслан Рябошапка в Facebook.
REGNUM вчера в 22:01
Футбол
Стали известны результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов
В Монако завершилась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019-2020.
Пятый канал вчера в 14:59
Футбол
РПЛ извинилась перед болельщиками «Спартака» за пост в Twitter
Пресс-служба РПЛ прокомментировала возмущенные посты болельщиков «Спартака» на сообщение в Twitter российской лиги, в котором запечатлен момент гола бывшего форварда «Зенита» Халка в ворота красно-белых.
Матч ТВ вчера в 20:06
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу
Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Кино
76-й Венецианский кинофестиваль готовится к открытию
Сегодня вечером открывается старейший в мире - Венецианский кинофестиваль. В нынешнем году он пройдет в 76-ой раз.
Россия – Культура 28 августа в 08:25
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ вчера в 17:24
Армия и оружие
Трамп назвал космос «следующей областью военных действий»
В ходе торжественной церемонии американский лидер назвал космос «следующей областью военных действий».
Ридус вчера в 17:08
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Футбол
Симеоне может в четверг стать игроком «Сампдории»
Форвард Фиоретины Джованни Симеоне уже в четверг может стать игроком Сампдории, сообщает Football Italia.
Советский спорт вчера в 06:15
Транспорт
На Сахалине полностью отказались от японского стандарта колеи
РИА Новости вчера в 22:41
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Португалия сократила отставание от занимающей шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) России после ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
ТАСС вчера в 17:29
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий вчера в 08:13
Здоровье
Почти на 9% снизилась смертность от онкологии в Новосибирской области
По словам главного онколога Новосибирской области Вадима Захарова, за последние 10 лет в регионе на 8,7% снизился показатель стандартизированной показатель смертности от онкологических заболеваний.
Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области 00:02
Общество
Синоптики объяснили аномальные дожди и паводки в России
Примгидромет объяснил, почему на Приморье обрушились аномальные дожди, а в Сибири - паводки.
Газета.Ru 00:19
Происшествия
Россияне пообещали выбить зубы матерям за игры детей на чужой площадке
В Санкт-Петербурге жители прогнали со своего двора двух матерей, приведших детей на детскую площадку.
Lenta.ru 00:44
Экономика
Территории опережающего развития оказались эффективнее ОЭЗ
Территории опережающего развития (ТОР) оказались эффективнее особых экономических зон (ОЭЗ).
Известия вчера в 17:50
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия вчера в 10:00
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
В обращении к Голиковой депутат отметил, что у учеников и студентов сейчас очень высокая нагрузка: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего два месяца.
РИА Новости вчера в 20:35
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия вчера в 18:28
Политика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ вчера в 06:41
Авто
Новый Kia Sorento впервые засняли на видео
Судя по всему, новый Sorento станет чем-то на подобии Telluride, только меньшего размера.
SpeedMe вчера в 13:56
Армия и оружие
Боевики «Азова» захватили трех военнослужащих ДНР
Инфорос вчера в 07:30
Теннис
Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Известия вчера в 20:35
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 28 августа в 20:49
Авто
Peugeot показала гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid
Компания Peugeot представила новый гибридный кроссовер Peugeot 3008 GT Hybrid4.
Автоновости дня вчера в 02:43
Происшествия
В деле о покушении на Рудникова появился второй обвиняемый
Фото — "Новый Калининград" В рамках расследования уголовного дела о покушении на Игоря Рудникова следствие предъявило обвинение Михаилу Васюку, уже отбывающему наказание за участие в преступной группе.
Новый Калининград.Ru вчера в 13:04