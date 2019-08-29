Политика

RT на русскомRT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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с чего всё началось

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новостивчера в 07:13

Подробнее о событии

ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций

Московский Комсомолецвчера в 14:21

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

URA.Ruвчера в 07:32

Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Известиявчера в 07:48

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

RT на русскомвчера в 10:04

Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

РБКвчера в 08:46

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

Интерфаксвчера в 10:26

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

РИА Новостивчера в 07:13
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено вчера в 23:48, Вашингтон
Общество

В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул для школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия вчера в 08:22
Политика

США захотели вернуть столетний долг Китая

Утверждается, что президент США Дональд Трамп может разыграть эту карту в качестве оружия в торговой войне с Китаем.
Lenta.ru вчера в 22:20
Авто

В России представили сервис подписки на автомобили – Hyundai Mobility

Автостат вчера в 10:54
Политика

Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов

В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов.
Газета.Ru вчера в 03:38
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева

Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия вчера в 13:45
Космос

Анонсирован рекордный запуск спутника ракетой «Протон-М» с Байконура

В космос спутники доставит ракета-носитель «Протон-М», передает РИА «Новости».
Взгляд.ру вчера в 20:51
Авто

Названы самые популярные седаны в В Москве за 7 месяцев 2019 года

За 7 месяцев 2019 года в российской столице было продано 34,5 тыс. новых легковых автомобилей в кузове «седан», что на 6% меньше, чем за тот же период прошлого года.
Известия вчера в 04:38
Авто

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС вчера в 05:38
Космос

Космонавтов лишают традиции Гагарина: скафандры сделали без ширинки

Космонавты, похоже, больше не смогут помочиться на правое заднее колесо автобуса перед стартом. Традиция Гагарина не будет соблюдена.
Московский Комсомолец вчера в 10:08
Политика

В России научились разгонять вертолеты до 600 километров в час

В России научились разгонять боевые вертолеты до 600 километров в час, сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального конструктора компании "Камов" Сергея Михеева.
Sputnik Таджикистан вчера в 07:40
Футбол

Определились соперники «Зенита» и «Локомотива» в Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» получил в соперники португальскую «Бенфику», французский «Лион» и немецкий «Лейпциг», «Локомотив» осенью сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».
РБК вчера в 13:11
Футбол

У бывшего тренера сборной Испании умерла девятилетняя дочь

Lenta.ru вчера в 16:56
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Футбол

«Спартак» в Лиге Европы сыграет ответный матч с «Брагой»

29 августа во втором матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы московский "Спартак" сыграет ответный матч с португальской "Брагой".
МонаВиста вчера в 06:03
Политика

В Госдуме оценили слова Зурабишвили о возобновлении диалога с Россией

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев отреагировал на условия возобновления диалога Грузии и России, названные грузинским президентом Саломе Зурабишвили.
RT на русском 28 августа в 18:13
Происшествия

Студент из Соединенных Штатов хранил в машине две тысячи патронов

Молодого человека арестовали Студент колледжа Южной Невады хранил в своем автомобиле винтовку и около двух тысяч патронов, его задержали территории кампуса учебного заведения, сообщает CNN.
Аргументы и Факты вчера в 22:07
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе

Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском вчера в 17:44
Общество

Гороскоп на 27 августа: Стрельцам сегодня стоит быть аккуратнее

Звезды советуют провести этот день за общением с близкими. Помимо семейной теплоты, сегодня может быть неожиданная помощь родных.
Primpress.ru 26 августа в 23:44
Транспорт

Жители Подмосковья смогут экономить на пересадке с МЦД в метро

Первые МЦД планируют запустить в конце 2019 года, они будут следовать по маршрутам D1 "Одинцово - Лобня" и D2 "Нахабино - Подольск".
РИА Новости 27 августа в 12:09
Кино

Актер Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета

Кадр из фильма "Море соблазна" Голливудский актер Мэттью Макконахи официально стал профессором Техасского университета в Остине.
Playboyrussia.com вчера в 04:37
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста

Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия

Авария с участием Lamborghini и BMW произошла в центре Москвы

Камеры видеонаблюдения в центре Москвы запечатлели ДТП с участием автомобилей Lamborghini и BMW.
Известия вчера в 18:03
Фигурное катание

Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа

Газета.Ru вчера в 18:20
Происшествия

Самолет Ан-2 вынужденно сел в Якутии

Газета.Ru вчера в 23:34
Политика

Путин предложил повысить зарплату федеральным чиновникам в регионах

Во время беседы Осипов сообщил президенту, что средний уровень зарплаты в регионе составляет 35 тыс. руб. Путин призвал врио губернатора обратить внимание на ситуацию с зарплатами в территориальных подразделениях органов федеральной власти, отметив, что в целом по стране они чаще "ниже часто, чем в региональных органах".
РБК вчера в 08:19
Кино

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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