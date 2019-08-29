Политика
RT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
Читать в источнике
Оценить279
с чего всё началось
Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.РИА Новости07:13
Подробнее о событии
Показать все источники
ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций
Московский Комсомолец14:21
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:52, Вашингтон
Футбол
Стали известны все участники группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы состоится в пятницу, 30 августа.
Sport24.ru 17:07
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Американский лидер Дональд Трамп пообещал президенту Польши Анджею Дуде посетить Варшаву в ближайшие месяцы.
РИА Новости 21:25
Политика
Соловьев заявил о желании россиян обсуждать Украину вместо пенсий
Телеведущий Владимир Соловьев заявил, что россиянам интереснее обсуждать Украину, чем собственные пенсии.
Lenta.ru 05:10
Политика
На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией
21 августа сообщалось, что Россия и Украина уже вышли на финальную стадию согласования обмена.
Известия 22:25
Политика
Депутат Рады неудачно выступил на украинском языке и рассмешил коллег
Депутат Верховной рады Антон Киссе в ходе заседания парламента не смог выступить на украинском языке и рассмешил коллег.
Lenta.ru 22:43
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Авто
Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
ТАСС 05:38
Политика
Лукашенко поддержал Путина отказом ехать в Польшу
Лидер Белоруссии Александр Лукашенко не сможет явиться на празднование 80-летней годовщины начала Второй мировой войны, которое состоится в Варшаве, в связи с этим представлять Белоруссию на данном мероприятии будет посол.
Южный Федеральный вчера в 21:59
Футбол
Кононов заявил, что не имеет претензий к игрокам «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение команды от португальской «Браги» в ответном матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА.
RT на русском 16:07
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Футбол
Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов прошлого сезона
Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон признан лучшим вратарем Лиги чемпионов сезона-2018/19.
ТАСС 12:21
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Шоу-бизнес
Анна Седокова не смогла устроить сына в детский сад
Двухлетнего сына Германа многодетная звездная мама решила устроить в детский сад, благо муниципальное дошкольное учреждение оказалось рядом с домом: новое, большое и всего за 1,5 тысячи рублей в месяц.
Wday.ru 10:49
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика
Новый глава МИД Украины обозначил позицию по ситуации в Донбассе
Новый глава украинского МИД Вадим Пристайко в ходе заседания Рады обозначил позицию по ситуации в Донбассе.
RT на русском 17:44
Происшествия
В турецкой клинике представили свою версию смерти 16-летней россиянки
Скончавшаяся во время отдыха на курорте в турецкой Аланье 16-летняя жительница Красноярска была доставлена в клинику с уже лопнувшим аппендиксом и начавшимся перитонитом.
URA.Ru 15:14
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Технологии
Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов
Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия 02:30
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Политика
Рада одобрила законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Законопроект об отмене депутатской неприкосновенности приняла Верховная рада Украины. Депутаты намерены изменить 80-ю статью Конституции.
Российская газета 20:00
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета 21:34
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Серябкину в своем уходе из лейбла Фадеева
Певица Наргиз Закирова обвинила бывшую участницу российской группы Serebro Ольгу Серябкину в своем уходе из лейбла Максима Фадеева MALFA.
Известия 13:45
Экономика
Крупные холдинги могут получить в управление региональные аэропорты
Гендиректор холдинга «Аэропорты регионов» Евгений Чудновский предложил создать единую, совместно с «Новапортом», компанию, которая получит в управление малые региональные аэропорты с пассажиропотоком от 50 до 500 тыс. человек в год, сообщает издание «Коммерсант» со ссылкой на источники в отрасли.
BFM.ru 22:11
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Общество
В России могут снять запрет на продажу БАДов в интернете
С 2021 года в России могут снять запрет на продажу биологически активных добавок (БАДов) в интернете.
Известия 19:20
Политика
Коломойский призвал снять санкции с России
Украинский предприниматель Игорь Коломойский предложил снять с Российской Федерации ограничительные меры, введенные "за агрессию в Донбассе".
Московский Комсомолец вчера в 04:20