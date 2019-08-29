Политика

RT на русскомRT на русскомГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
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с чего всё началось

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новостивчера в 07:13

Подробнее о событии

ФАС уполномочен обвинить: чем грозит экономике реорганизация госкорпораций

Московский Комсомолецвчера в 14:21

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

URA.Ruвчера в 07:32

Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Известиявчера в 07:48

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

RT на русскомвчера в 10:04

Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

РБКвчера в 08:46

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

Интерфаксвчера в 10:26

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

РИА Новостивчера в 07:13
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Происшествия

Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии

РБК вчера в 23:46
Политика

Новый глава МИД Украины обозначил позицию по Донбассу

Новый глава МИД Украины Вадим Пристайко поставил задачу за шесть месяцев продвинуться в урегулировании конфликта в Донбассе.
REGNUM 00:17
Общество

Джек Ма заявил о возможности перехода на 12-часовую рабочую неделю

Миллиардер и основатель компании Alibaba Джек Ма высказал мнение, что люди смогут работать всего лишь 12 часов в неделю благодаря искусственному интеллекту и реформе образовательной системы.
Интерфакс вчера в 08:34
Политика

Как на Украине собираются получать американский СПГ через Польшу

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG заявила, что начнёт поставки американского сжиженного природного газа на Украину уже в 2019 году.
RT на русском вчера в 18:25
Общество

В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя

Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру вчера в 02:59
Здоровье

Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 08:55
Футбол

В Лиге чемпионов определились все участники группового этапа

РБК 28 августа в 17:36
Политика

На Украине сообщили об обмене заключенными с Россией

Самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, в ближайшее время прибудет в киевский аэропорт «Жуляны».
Известия вчера в 22:25
Происшествия

Американка получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет в тюрьме

Жительница американского штата Невада получила по решению суда компенсацию в размере трех миллионов долларов (более 200 миллионов рублей) за то, что отсидела в тюрьме 35 лет за преступление, которого она не совершала, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 00:10
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Общество

Суд Екатеринбурга вернул дело православной активистки в полицию

В Екатеринбурге Орджоникидзевский райсуд не стал рассматривать дело православной активистки Оксаны Ивановой, которая была задержана днём 29 августа.
REGNUM вчера в 12:06
Армия и оружие

Вывод беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии состоится в начале сентября

Операция по выводу беженцев из лагеря Эр-Рукбан в Сирии назначена на начало сентября.
Российская газета вчера в 22:40
Армия и оружие

Кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ отмечает 50-летие

Кафедра Воздушно-десантных войск Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ отмечает 29 августа свой 50-летний юбилей.
ТК Звезда 28 августа в 18:24
Космос

Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса

В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:16
Гаджеты

QNAP выпустила сетевой накопитель TVS-x72N с поддержкой 5GBase-T

Компания QNAP Systems, выпустила новую серию NAS-накопителей TVS-x72N 5GbE.
Megaobzor.com вчера в 15:36
Теннис

Теннисист Рублев вышел в третий круг US Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), который проходит в Нью-Йорке.
Известия вчера в 20:35
Культура

Скончался актер Александр Числов

Свободная Пресса вчера в 05:37
Происшествия

Самолет готовится к аварийной посадке в Екатеринбурге

Самолет «Уральских авиалиний» готовится совершить аварийную посадку в Екатеринбурге. Об этом сообщает в пятницу, 30 августа, Е1.RU.
Известия вчера в 23:52
Технологии

Поисковики обяжут удалять ссылки на пиратский контент за шесть часов

Как сообщалось ранее, поисковики могут обязать удалять ссылки на пиратский контент по жалобам правообладателей без суда.
Новые Известия вчера в 02:30
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов

В Турции скончалась 16-летняя жительница Красноярска, которой врачи отказывались помочь на протяжении девяти часов.
Газета.Ru вчера в 03:38
Авто

Новый Kia Sorento впервые засняли на видео

Фотошпионам удалось поймать таинственный тестовый мул Kia, медленно едущий по обочине дороги.
SpeedMe вчера в 13:56
Наука

Археологи нашли доказательства появления людей в Северной Америке 16 тысяч лет назад

Исследователи представили археологические доказательства того, что люди появились в Северной Америке около 16 тысяч лет назад, сообщается в Science.
N+1 вчера в 14:00
Экономика

Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы

Чтобы поддерживать существующие мощности, переработчики вынуждены закупать недостающее сырье за границей.
РБК 00:00
Общество

Депутаты гордумы приняли проект Генплана Барнаула

31 человек проголосовал за, пять – против Проект Генерального плана развития Барнаула до 2036 года приняли на сессии городской думы 30 августа.
АМИТЕЛ вчера в 23:15
Общество

Депутат предложил продлить летние каникулы до 1 октября

Депутат Госдумы Василий Власов предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие

Корабль «Вышний Волочек» испытал крылатые ракеты «Калибр»

Малый ракетный корабль «Вышний Волочек» впервые испытал крылатые ракеты «Калибр» в ходе учений корабельных сил Черноморского флота в Черном море.
Известия вчера в 22:38
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 06:33
Здоровье

В Китае родился ребенок с 31 пальцем

MedikForum.ru вчера в 21:11
Гаджеты

Apple приглашает на мероприятие 10 сентября: ждём новые iPhone

Apple разослала сегодня приглашения для СМИ на своё ежегодное мероприятие, которое состоится во вторник, 10 сентября, в 10:00 утра по местному времени в Театре Стива Джобса в кампусе Apple Park в Купертино (штат Калифорния).
3DNews вчера в 13:25
Политика

Дело о хищениях в Ново-Огарёво вернули в прокуратуру

Третий окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело о хищениях бюджетных средств, выделенных на строительство и реконструкцию в резиденции президента в Ново-Огарёво.
News.ru вчера в 21:28
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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