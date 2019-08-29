Политика

Вести.RuВести.RuГлава ФАС предложил уничтожить госкорпорации

Эффективным шагом по развитию конкуренции в России стал бы перевод госкорпораций в более конкурентные формы, например, в акционерные общества. Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал руководитель Федеральной антимонопольной службы РФ Игорь Артемьев.
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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

Развитие конкуренции в России в перспективе потребует уничтожения государственных корпораций путем перерегистрации их в акционерные общества, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
РИА Новости07:13

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Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации России

URA.Ru07:32

Глава ФАС назвал условие развития конкуренции в России

Известия07:48

ФАС призвала уничтожить госкорпорации в России

Московский Комсомолец10:07

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

RT на русском10:04

Артемьев предложил уничтожить госкорпорации и напомнил о разделе чеболей

РБК08:46

Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации ради конкуренции в стране

Интерфакс10:26

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

РИА Новости07:13
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Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

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Опубликованы характеристики смартфона OnePlus 7T

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Ранее стало известно об отказе президента Белоруссии ехать в Варшаву на мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны Руководство Армении, несмотря на приглашение, не примет участие в мероприятиях по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые пройдут в Польше 1 сентября.
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Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
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Власти Москвы объяснили рассылку смс о концерте просьбой организаторов

Департамент информационных технологий Москвы разослал москвичам смс с приглашением на фестиваль на проспекте Сахарова 31 августа по просьбе его организаторов – Российского союза молодежи (РСМ), сообщили «Ведомостям» в ведомстве.
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«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка

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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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