Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»Ведомости 07:22

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
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Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
РБК07:05

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РБК: глава ФАС предложил приватизировать «Победу»

ТАСС08:20

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Коммерсантъ08:56

ФАС: «Победа» должна развивать внутренние направления или выходить из группы «Аэрофлот»

ПРАЙМ08:44

Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев предлагает правительству приватизировать авиакомпанию «Победа»

Эхо Москвы08:30

Правительству предложили передать «Победу» в частные руки

URA.Ru07:30

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Ведомости07:22

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

РБК07:05
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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