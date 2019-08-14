Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»РБК 07:05
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.РБК07:05
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Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Интернет
В WhatsApp на Android появилась новая функция
Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Политика
Меркель заявила о необходимости соблюдения минских соглашений
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политическим силам необходимо приложить все усилия для реализации минских соглашений.
Обновлено в 10:11
Происшествия
В Петербурге загорелись торговые павильоны
Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 08:18
Единоборства
Фьюри: даю миллион процентов, Руис снова нокаутирует Джошуа
Соперники долго не могли определиться с местом проведения боя, Руис отказывался драться в Великобритании, а Джошуа выступал против возвращения в Нью-Йорк.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию
Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.
Обновлено в 08:55
Происшествия
В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника
В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.
Обновлено в 01:54
Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре
Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.
Обновлено в 07:34
Шоу-бизнес
Похудевшая Пегова отметилась на яхте в купальнике с цветочным принтом
Актриса поделилась фотографиями, на которых запечатлена в белом закрытом купальнике с цветочным принтом.
Обновлено в 09:20
Политика
«Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28%
Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».
Обновлено в 03:38
Культура
По всей стране пройдут флешмобы в честь фестиваля «Таврида-АРТ»
Флешмобы, посвященные фестивалю творческих сообществ "Таврида-АРТ", будут проходить в 25 регионах России с 14 по 20 августа, сообщает организатор мероприятия.
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Происшествия
В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу
В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.
Обновлено в 03:45
Политика
В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
«Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу»
Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».
Обновлено в 09:01
Авто
Минпромторг отказался запрещать старые автомобили
Министерство промышленности и торговли России отказывается поддержать инициативу комитета Госдумы по промышленности, который выступил с предложением запретить использование автомобилей с «предельным» сроком эксплуатации.
Обновлено в 07:06
Политика
Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 09:21
Политика
Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке
Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Происшествия
Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах
Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).
Обновлено в 10:08
Экономика
Сбербанк призвал не бояться «пузыря» потребительского кредитования
Для опасений относительно «пузыря» на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% за январь – май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.
Обновлено в 09:42
Экономика
В России вновь зафиксирована дефляция
Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.
Обновлено в 09:00
Транспорт
Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проекты планировки территории и межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, который станет шестым этапом строительства Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
Обновлено в 09:50
Политика
Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства
Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.
Обновлено в 08:13
Гаджеты
Samsung может представить смартфон с графеновой батареей
Южнокорейская компания Samsung готовится представить смартфон с графеновой батареей.
Обновлено в 06:41
Футбол
Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо»
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.
Обновлено в 07:19
Политика
В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев
В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.
Обновлено в 03:43
Технологии
В России появился новый способ телефонного мошенничества
В России появился новый способ телефонного мошенничества, который получает всё большее распространение, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 01:42