Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

с чего всё началось

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Политика Меркель заявила о необходимости соблюдения минских соглашений Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что политическим силам необходимо приложить все усилия для реализации минских соглашений.

Происшествия В Петербурге загорелись торговые павильоны Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Единоборства Фьюри: даю миллион процентов, Руис снова нокаутирует Джошуа Соперники долго не могли определиться с местом проведения боя, Руис отказывался драться в Великобритании, а Джошуа выступал против возвращения в Нью-Йорк.

Происшествия Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы письмо в Россию Австралиец Брентон Таррант, обвиняемый в совершении терактов в мечетях в новозеландском Крайстчерче, смог отправить из тюрьмы письмо в Россию.

Происшествия В Хабаровском крае медведь разрыл могилу и утащил покойника В Комсомольске-на-Амуре полицейские проводят проверку после того, как медведь разрыл могилу на кладбище и утащил тело умершего, сообщил РИА Новости представитель городского управления МВД.

Энергетика Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 года и феврале 2018 года вынес решения по спорам «Газпрома» и «Нафтогаза» о поставках на Украину газа и его транзите через территорию страны.

Шоу-бизнес Похудевшая Пегова отметилась на яхте в купальнике с цветочным принтом Актриса поделилась фотографиями, на которых запечатлена в белом закрытом купальнике с цветочным принтом.

Политика «Левада-центр»: рейтинг «Единой России» опустился до 28% Рейтинг «Единой России» снизился после пенсионной реформы, однако рейтинги других партий не повышаются, свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра».

Культура По всей стране пройдут флешмобы в честь фестиваля «Таврида-АРТ» Флешмобы, посвященные фестивалю творческих сообществ "Таврида-АРТ", будут проходить в 25 регионах России с 14 по 20 августа, сообщает организатор мероприятия.

Происшествия В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.

Происшествия В Братске вынесли приговор убившему школьницу таксисту-педофилу В Братске суд поставил точку в деле убийцы девятилетней девочки, однако родители Алины Ш. намерены превратить ее в многоточие — их не устроил приговор в 20 лет, вынесенный в отношении 44-летнего таксиста.

Политика В Кремле прокомментировали возможность выхода США из ВТО Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в случае выхода США из Всемирной торговой организации (ВТО) её существование будет под большим вопросом.

Шоу-бизнес «Все знают, какой я патриот»: Бузова оправдалась за «блокадницу» Скандал с участием Ольги Бузовой разгорелся после того, как певица и телеведущая опубликовала в своем Instagram видео, на котором облизывает тарелку, объяснив это тем, что «вкусно же», а также в шутку назвав себя «блокадницей».

Авто Минпромторг отказался запрещать старые автомобили Министерство промышленности и торговли России отказывается поддержать инициативу комитета Госдумы по промышленности, который выступил с предложением запретить использование автомобилей с «предельным» сроком эксплуатации.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Происшествия Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Экономика Сбербанк призвал не бояться «пузыря» потребительского кредитования Для опасений относительно «пузыря» на рынке розничного кредитования нет оснований, заявил Сбербанк: быстрый рост кредитов населения в последние два года (22,4% – за 2018 г. и еще 8,1% за январь – май 2019 г.) носил объективный характер и пока не исчерпан.

Экономика В России вновь зафиксирована дефляция Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.

Транспорт Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проекты планировки территории и межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, который станет шестым этапом строительства Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Политика Трамп заявил, что потерял до пяти миллиардов за время президентства Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от 3 до 5 миллиардов долларов за время пребывания на посту главы государства, передает телеканал NBC.

Гаджеты Samsung может представить смартфон с графеновой батареей Южнокорейская компания Samsung готовится представить смартфон с графеновой батареей.

Футбол Хацкевич уволен с поста главного тренера «Динамо» Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского "Динамо", сообщается на официальном сайте украинского футбольного клуба.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.