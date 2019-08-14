Экономика

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»Ведомости вчера в 07:22

Руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил правительству приватизировать авиакомпанию «Победа», входящую в группу «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на письмо Артемьева, направленное вице-премьеру Максиму Акимову и министру транспорта Евгению Дитриху.
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с чего всё началось

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
РБКвчера в 07:05

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РБК: глава ФАС предложил приватизировать «Победу»

ТАССвчера в 08:20

Правительству предложили передать «Победу» в частные руки

URA.Ruвчера в 07:30

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Коммерсантъвчера в 08:56

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РИА Новостивчера в 12:26

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Ведомостивчера в 07:22

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

РБКвчера в 07:05
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Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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В Microsoft признались в прослушке пользователей

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Политика

Путин отказался передать операторам популярные частоты для 5G

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Американские A-10 оснастили новым крылом

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии.
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На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
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Российские вооруженные силы продолжают демонстрировать передовое оружие, однако не все проекты оказываются успешными, пишет Business Insider, называя три «провальных» примера при разработке вооружения в России.
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Жириновский обвинил Зеленского в копировании Путина

В своём личном Telegram-канале Владимир Жириновский высказал предположение о том, что команда нынешнего президента Украины, как и сам Владимир Зеленский пытаются копировать политические решения России.
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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