Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»РБК 07:05

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Читать в источнике
Комментировать3
с чего всё началось

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
РБК07:05

Подробнее о событии

Аппарат Акимова получил предложение ФАС о приватизации «Победы»

РИА Новости12:26

ФАС предложила приватизировать авиакомпанию «Победа»

Ведомости07:22

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Коммерсантъ08:56

ФАС: «Победа» должна развивать внутренние направления или выходить из группы «Аэрофлот»

ПРАЙМ08:44

РБК: глава ФАС предложил приватизировать «Победу»

ТАСС08:20

Правительству предложили передать «Победу» в частные руки

URA.Ru07:30

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

РБК07:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 19:15, Ашберн
Происшествия

Новозеландский стрелок отправил из тюрьмы загадочное письмо в Россию

Стрелок решил воспользоваться этой возможностью и в июле отправил 6-страничное письмо в Россию некому Алану, который до этого написал обвиняемому.
Обновлено в 10:25
Происшествия

Более 250 сотрудников ВШЭ попросили суд освободить студента Жукова

Более 250 сотрудников Высшей школы экономики (ВШЭ) попросили освободить арестованного по обвинению в массовых беспорядках 27 июля студента ВШЭ Егора Жукова.
Обновлено в 16:52
Политика

Избирком зарегистрировал Митрохина кандидатом в депутаты Мосгордумы

Кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина официально зарегистрировали в качестве кандидата на выборы в Мосгордуму.
Обновлено в 11:11
Общество

В Госдуме одобрили идею перехода на четырехдневную рабочую неделю

Переход на сокращённую рабочую неделю даст людям больше свободного времени, которое можно потратить на семью, самообразование или заботу о здоровье, например, пройти диспансеризацию, сообщил глава комитета по труду Андрей Исаев.
Обновлено вчера в 11:19
Культура

У погибшего солиста The Prodigy нашли долги на миллионы фунтов

Покончивший с собой в марте солист The Prodigy Кит Флинт перед смертью накопил 7,3 миллиона фунтов долга по различным кредитам и налоговым отчислениям.
Обновлено в 14:02
Происшествия

В Филадельфии произошла стрельба

Представитель пресс-службы полиции Филадельфии Эрик Грипп сообщил на своей странице в Twitter, что "инцидент со стрельбой" произошел на севере города на пересечении 3700 N и 15-й улицы.
Обновлено в 18:08
Экономика

Долговой рынок США подает сигналы бедствия

Долговой рынок США подал новый сигнал о приближении рецессии.
Обновлено в 09:15
Футбол

Как «Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА

«Ливерпуль» обыграл «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА.
Обновлено в 18:23
Экономика

Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов с августа

Сбербанк прогнозирует рост открытия эскроу-счетов во втором полугодии 2019 года, начиная уже с августа, заявил на конференции газеты "Коммерсантъ" вице-президент, директор дивизиона "Кредитные продукты и процессы" банка Сергей Бессонов.
Обновлено в 05:13
Экономика

«Иркут» в 1 полугодии получил прибыль против убытка годом ранее

В 1 полугодии 2018 года "Иркут" компания получила убыток в размере 6,9 млрд руб.
Обновлено в 11:28
Футбол

«Спартак» и «Тун» рассудит сербская бригада арбитров

Матч третьего раунда квалификации Лиги Европы между московским «Спартаком» и швейцарским «Туном» обслужит бригада судей во главе со Срджаном Йовановичем.
Обновлено в 10:09
Интернет

В WhatsApp на Android появилась новая функция

Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.
Обновлено в 08:20
Игры

Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat

На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Авто

Российский дизайнер будет создавать концепты суперкаров Koenigsegg

В настоящее время нет аналогов Koenigsegg, ее истории и достижений, - говорит Селипанов.
Обновлено в 16:02
Интернет

Microsoft призналась в прослушке аудиосообщений пользователей

Microsoft обновила положения политики конфиденциальности, официально прописав в ней возможность прослушки аудиосообщений пользователей голосового помощника Cortana и программы Skype Translator, пишет Motherboard.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Ленобласти водитель сбил женщин с двумя маленькими детьми

35-летний водитель Dodge сбил женщин 38 и 59 лет и двоих детей, одному исполнился год, второму — несколько месяцев.
Обновлено в 14:38
Общество

Минэкономразвития предложило альтернативу СанПиНу для ресторанов

«Ведомости» ознакомились с копией документа, подготовленного Минэкономразвития, – он называется «Белая книга индустрии гостеприимства: кафе, рестораны, кондитерские»; представитель ведомства подтвердил его достоверность.
Обновлено в 15:01
Авто

АвтоВАЗ разрабатывал обновленную Lada Niva более 10 лет назад

За свой жизненный цикл Lada Niva пережила несколько частичных модернизаций, наиболее значительная из которых состоялась в 1993 году.
Обновлено в 04:50
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено в 14:04
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Армия и оружие

Болтон обвинил Россию в краже технологий для гиперзвукового оружия

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Россия создает новое гиперзвуковое оружие, основываясь на технологиях, похищенных у Штатов.
Обновлено в 18:32
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено в 14:46
Наука

Благодаря эволюции гаички определяют половых партнеров по запаху

Американские ученые-орнитологи в процессе исследований установили, что певчие птицы двух видов семейства синицевых: черношапочковых и каролинских гаичек для определения половых партнеров используют не пение или яркое оперение, а собственное обоняние.
Обновлено в 11:28
Футбол

Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Киберспорт

Maelstorm прокомментировал жеребьевку The International 2019

Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Жена Антона Макарского обратилась к специалистам из-за проблем с лицом

Пластическому хирургу лицо трогать не дам ни за что.
Обновлено в 17:00
Политика

В Совбезе РФ рассказали, для чего США используют тему кибератак

США хотят придать легитимность своим обвинениям других стран в кибератаках.
Обновлено в 10:24
Здоровье

В Волгограде онкобольной получил лекарства в суде

Прокуратура помогла инвалиду второй группы получить жизненно необходимое лекарство.
Обновлено в 03:27
Здоровье

Специалисты назвали ранние признаки инсульта головного мозга

Медицинские специалисты рассказали о том, какие признаки могут наблюдаться на ранней стадии инсульта, чье развитие постепенно набирает обороты.
Обновлено в 10:56
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное