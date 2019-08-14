Экономика

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»РБК 07:05

Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
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Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
РБК07:05

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Коммерсантъ08:56

Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»

РБК07:05
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Игорь Артемьев
Российский политик
Российский политический и государственный деятель. Руководитель Федеральной антимонопольной службы с 10 марта 2004 года. Член Политкомитета Российской Демократической партии «Яблоко».
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