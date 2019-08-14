Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»РБК 07:05
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
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Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер «Победа» («дочка» «Аэрофлота») для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.РБК07:05
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Политика
Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»
Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20
Политика
Депутат Рады заявил о праве на использование русского языка на Украине
Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич отметил, что русский язык не считается иностранным на Украине и члены парламента имеют право использовать его во время заседаний.
Обновлено в 13:54
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
В Свердловской области 15 и 16 августа ожидается до 25-27 градусов. В Крыму до конца недели воздух прогреется до 30-36.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Матч ТВ» не покажет игру «Порту» – «Краснодар»
Телеканал «Матч ТВ» не покажет ответную игру 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром».
Обновлено вчера в 15:09
Политика
Додон заявил о намерении Молдавии восстановить отношения с Россией
Президент Молдавии Игорь Додон на встрече с членом Палаты представителей конгресса США Майком Куигли, который находится с визитом в республике, сообщил о намерении Кишинева восстановить стратегические отношения с Россией.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Политика
Меркель обвинила Россию в развале ДРСМД
Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции после официальной встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседом в Берлине заявила о вине России в нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Обновлено в 11:06
Происшествия
Мужчину, напавшего на сотрудницу тира в Анапе, нашли
Напомним, что поздно вечером 11 августа в тире агрессивный мужчина учинил разгром и швырнул в лицо сотруднице заведения винтовку за то, что та отказалась дать ему пострелять.
Обновлено в 04:39
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Армия и оружие
Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу
Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.
Обновлено вчера в 09:46
Интернет
Facebook признался в прослушке голосовых сообщений пользователей
Facebook нанимала сотни подрядчиков для расшифровки голосовых сообщений пользователей своих сервисов, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:36
Игры
Студия 4A Games начала разработку новой части Metro
Обновлено в 07:05
Происшествия
В Урюпинске начали проверку после купания медведя на местном пляже
В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
Обновлено в 09:27
Армия и оружие
Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США
Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено в 08:38
Футбол
Зидан может уйти из «Реала» из-за отказа купить Погба
Как сообщает журналист El Pais Диего Торрес, французский специалист обещал 26-летнему футболисту, что Мадрид купит его нынешним летом, однако ранее сообщалось, что руководство «Реала» отказалось от приобретения Погба.
Обновлено в 14:39
Происшествия
Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка
Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
Футбол
Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.
Обновлено в 10:00
Экономика
Глава Минторга США оценил потери страны от проблем Boeing в 0,4% ВВП
Как отмечает CNBC, американский банк Wells Fargo еще в апреле выступил с прогнозом о влиянии проблем корпорации на экономику США, оценив замедление роста в 0,2% ВВП.
Обновлено в 13:48
Здоровье
Медики оценили идею четырехдневной рабочей недели
Четырехдневная рабочая неделя грозит ростом числа россиян с ожирением и невротическими расстройствами.
Обновлено вчера в 21:58
Культура
«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского
Обновлено в 04:22
Происшествия
Женщина бросила дочь в кафе с запиской
Полицейские города Белореченск нашли мать девочки, которую та оставила в кафе с запиской, содержащей просьбу найти для ребёнка новых родителей.
Обновлено в 01:30
Кино
Появился трейлер комедии «Прошлое Рождество» с Эмилией Кларк
Universal Pictures опубликовала трейлер романтической комедии "Прошлое Рождество", главную роль в которой сыграла Эмилия Кларк.
Обновлено в 05:31
Экономика
На рынке госдолга США сработал последний индикатор будущей рецессии
Последний раз инверсия доходностей двухлетних и десятилетних гособлигаций США наблюдалась в 2006–2007 годах.
Обновлено в 07:51
Политика
В команде Зеленского назвали условие возобновления подачи воды в Крым
Бывший первый заместитель постпредставника украинского лидера Владимира Зеленского в АР Крым Изет Гданов назвал условие возобновления подачи воды на Крымский полуостров.
Обновлено в 11:22
Политика
Электоральный рейтинг «Единой России» достиг 44%
Опрос «Левада-центра» показал, что если бы парламентские выборы проводились в ближайшее воскресенье, 44% опрошенных россиян из числа тех, кто готов голосовать и определился с выбором, проголосовали бы за «Единую Россию».
Обновлено в 04:02
Армия и оружие
Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах взрыва в Белом море
Россия отказалась отвечать МАГАТЭ о причинах и характере взрыва ядерного источника в Белом море, который случился 8 августа 2019 года, сообщает «Фонтанка».
Обновлено в 03:43
Интернет
Google отбирает посетителей у сайтов
Компания Google прошла важный этап в своей истории.
Обновлено в 05:55