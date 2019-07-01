Политика
Туск приостановил саммит ЕвросоюзаРИА Новости вчера в 18:15
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для дополнительных двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах, дискуссии возобновятся позже, сообщил журналистам представитель Евросовета.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 04:42, Вашингтон
Происшествия
Из номера отеля в центре Москвы украли украшения на 800 тыс. рублей
Ювелирные украшения стоимостью около 800 тыс. рублей были украдены из номера пятизвездочной гостиницы в центре Москвы.
Обновлено в 03:32
Политика
Соловьев не уверен в востребованности Катамадзе в России
Телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова грузинской певицы Нино Катамадзе об отказе гастролировать в России.
Обновлено в 04:15
Политика
Главред WikiLeaks заявил о поддержке Ассанжа до слушаний в 2020 году
WikiLeaks продолжит публикацию информации в поддержку основателя портала Джулиана Ассанжа до новых слушаний по делу о его экстрадиции в США в феврале 2020 года, заявил в интервью РИА Новости главный редактор WikiLeaks Кристинн Храфнссон.
Обновлено в 04:31
Политика
Путин прибыл в затопленную Иркутскую область
Обновлено 29 июня в 14:35
Общество
Законопроект о требованиях к камерам на дорогах внесли в Госдуму
Законопроект, разрешающий правительству России определять требования к камерам фиксации нарушений ПДД, внесен в Государственную Думу.
Обновлено в 02:03
Путешествия
Самый дорогой и самый дешевый туры из Казани куплены в одну страну
На пансионаты и санатории приходится 3% бронирований, на отели с двумя звездами и виллы с апартаментами — 1%. Помимо Казани, аналитики назвали самые дорогие и дешевые туры из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара.
Обновлено в 03:35
Происшествия
Чиновника накажут за присвоение более 7 млн рублей социальных выплат
Начальник ГБУ «Центр контроля качества товаров, работ и услуг» присвоил более 7 млн рублей, предназначенных для сотрудников учреждения.
Обновлено в 04:31
Происшествия
При крушении самолета в Техасе погибли десять человек
На текущий момент есть информация о десяти погибших. Однако власти не знают точно, сколько человек находилось на борту в момент крушения.
Обновлено вчера в 19:40
Происшествия
Протестующие штурмуют здание правительства в Гонконге
Обновлено в 03:14
Политика
В офисе Зеленского разъяснили позицию по русскому языку в Донбассе
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донецке и Луганске мог бы стать региональным.
Обновлено в 03:26
Экономика
Счетная палата отметила сокращение сроков подключения к энергосетям
Пользователям стало проще подключаться к энергосетям, хотя по-прежнему это требует значительных сроков и существенных затрат, говорится в материалах проверки Счетной палаты (СП).
Обновлено в 03:26
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено в 00:15
Армия и оружие
Неопознанный объект упал и взорвался на Кипре
Обновлено в 02:50
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину контракт на $96 млн
Клуб НХЛ "Коламбус" предложил российскому форварду Артемию Панарину восьмилетний контракт на 96 миллионов долларов, сообщает theathletic.com.
Обновлено в 01:04
Политика
Генпрокуратура признала нежелательной работу фонда «Свободная Россия»
В конце июня Министерство юстиции России объявило, что этот фонд включён в перечень иностранных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России.
Обновлено в 04:16
Армия и оружие
Зеленский оценил разведение сил у Станицы Луганской
Обновлено в 04:22
Культура
Финал театрального фестиваля на Сахалине стал «межпланетным»
Обновлено в 02:02
Политика
Иран предупреждает об угрозе ОПЕК из-за России и Саудовской Аравии
На саммите "Двадцатки" в Осаке президент Путин заявил, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление сделки по сокращению нефтедобычи на срок от 6 до 9 месяцев.
Обновлено в 03:00
Хоккей
«Монреаль» обменял Шоу в «Чикаго» на три драфт-пика
Обновлено вчера в 17:36
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
1 июля вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные Центральным банком (ЦБ) России. Об этом в понедельник, 1 июля, пишет РБК.
Обновлено в 01:26
Общество
В красноярском Канске введен режим ЧС
В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено вчера в 15:03
Единоборства
Путин стоял под гимн Украины в Минске
Обновлено в 01:39
Общество
В России изменились правила продажи молочных продуктов
С 1 июля в России вступили в силу новые правила продажи молочных продуктов.
Обновлено вчера в 20:36
Энергетика
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля в Новосибирске выросли тарифы на все основные коммунальные услуги. Киловатт электроэнергии теперь стоит 2 рубля 68 копеек.
Обновлено вчера в 23:38
Политика
Академиков не допустили к защитам
В пятницу Дмитрий Глухов вместе с Андреем Заякиным пришли "рассказать ВАК, что комиссия РАН признала: Аношина сфальсифицировала даты публикации монографий".
Обновлено вчера в 18:01
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Обновлено вчера в 18:51
Политика
Алексей Текслер представил свою «сенаторскую тройку»
Глава региона вместе с представленной "сенаторской тройкой" часто обращал внимание на важность проблем доступности образования и жилья.
Обновлено в 04:15
ЖКХ
Рост тарифов на ЖКУ в Ростове превысит государственную норму
В рейтинге городов, в которых рост тарифов превысит норму, Ростов занимает третье место. Еще выше поднимут цены в Красноярске и Волгограде.
Обновлено в 03:54
Авто
В Россию запретят ввозить праворульные автомобили
Завтра, 1 июля, в России в силу вступает закон, согласно которому будет запрещен ввоз на территорию страны праворульных автомобилей с числом посадочных мест более восьми.
Обновлено вчера в 13:04
Происшествия
Врачей роддома заподозрили в убийстве младенца из-за статистики
Обновлено вчера в 14:53