Политика
Туск назвал распад СССР счастливым событием для России и ЕвропыИзвестия 04:42
Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.
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Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Хоккей
КХЛ опубликовала календарь сезона 2019/20
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) опубликовала календарь регулярного чемпионата сезона 2019/20. Об этом 11 июля сообщается на сайте лиги.
Обновлено в 06:54
Происшествия
Назван возможный виновник гибели российской гандболистки в Польше
Обновлено вчера в 12:09
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Происшествия
Появилось видео задержания мужа Луизы Хайруллиной
Обновлено в 00:18
Происшествия
Двое россиян арестованы после ЧП во время салюта в Минске
Двое граждан РФ арестованы после ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске.
Обновлено в 06:38
Происшествия
В Татарстане завели дело после заявления о рабстве в семье полицейских
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о похищении человека после заявления Идриса Садыкова из Нурлатского района, заявившего, что провел несколько недель в рабстве в семье полицейских.
Обновлено в 04:40
Общество
Для водителей в России введут новый штраф
Для автомобилистов в России введут наказание за оформление фальшивой диагностической карты без прохождения техосмотра.
Обновлено вчера в 15:01
Политика
Профиль обвиняемого в госизмене помощника полпреда убрали с сайта УрФО
Полномочным представителем президента на Урале является Николай Цуканов. При задержании Воробьев сам сообщил, что является его помощником.
Обновлено в 06:26
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Наташа Королева выложила голое фото после скандала с Лободой
Певица Наташа Королева отреагировала на скандал, связанный с исполнительницей Светланой Лободой, которая опубликовала в соцсетях обнаженную фотографию, принадлежащую американской модели.
Обновлено в 04:31
Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Происшествия
В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски
Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.
Обновлено в 05:37
Экономика
Кабмин расширяет полномочия трудовых инспекторов
Правительство расширяет полномочия трудовых инспекторов, чтобы работодатели быстрее погашали долги по заработной плате.
Обновлено в 06:44
Политика
Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»
Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 10 июля, генеральный директор телеканала «Рустави 2» Ника Гварамия в эмоциональной форме призвал предпринимателей Грузии отказаться от сотрудничества с Россией и лучше начать продавать вино и боржоми на Украину.
Обновлено в 01:42
Наука
«Умное» лекарство автоматически выделяет инсулин по необходимости
Специалисты Калифорнийского университета нашли одно из решений этой проблемы, разработав саморегулирующуюся суспензию, которая выделяет лекарство автоматически при необходимости и в тех дозах, которые требует уровень глюкозы в крови.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Попытки пассажирки попасть в самолет по багажной ленте попали на видео
Женщина по неопытности пыталась пройти к самолету по багажной ленте.
Обновлено в 03:22
Космос
Очередным прототипом Барби стала первая женщина-астронавт Италии
Обновлено вчера в 12:25
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Происшествия
В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ
Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.
Обновлено в 04:27
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
Обновлено в 04:10
Единоборства
Фролов стал соперником Исмаилова
Лига ACA объявила нового соперника российского бойца ММА Магомеда Исмаилова.
Обновлено в 05:43
Армия и оружие
США отказались от переговоров о неразмещении оружия в космосе
Начальник управления главного оперативного управления Генерального штаба РФ Андрей Стерлин рассказал об отказе США от переговоров с Россией и Китаем о неразмещении оружия в космосе.
Обновлено в 06:41
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:48