Глава Европейского совета Дональд Туск заявил, что распад СССР был счастливым событием для Европы и для русских.

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