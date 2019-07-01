Политика
Глава Евросовета Туск приостановил экстренный саммит ЕСИзвестия 07:07
Глава Евросовета Дональд Туск приостановил проходивший в понедельник, 1 июля, экстренный саммит Евросоюза (ЕС) по определению ключевых постов объединения. По словам представителя Туска, мероприятие перенесено на следующий день.
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Наука
Ученые предсказали человечеству крупнейшую экологическую катастрофу
Биологи-энтузиасты из Энтомологического общества Крефельда (Германия) собрали свидетельства начало массового вымирания, которое может стать крупнейшей экологической катастрофой со времен исчезновения динозавров, пишет портал Phys.org.
Обновлено в 10:09
Общество
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
Издание «Медуза» опубликовало материал Ивана Голунова о людях, контролирующих рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье, и их связях с высокопоставленными сотрудниками ФСБ.
Обновлено в 09:03
Политика
В отставку подали два заместителя главы Росгвардии
По данным издания «Ъ», первый замглавы службы генерал-полковник Сергей Меликов и курировавший тыловые вопросы генерал-лейтенант Сергей Милейко подали рапорты об отставке.
Обновлено в 02:45
Хоккей
«Коламбус» предложил Панарину восьмилетний контракт на $96 млн
Обновлено в 04:53
Происшествия
Число жертв паводков в Иркутской области достигло 12
12 человек погибли в результате паводков в Иркутской области, а местонахождение еще девяти неизвестно.
Обновлено в 09:37
Финансы
В Минфине назвали долговую нагрузку россиян социальной проблемой
Ранее министр экономичного развития РФ Максим Орешкин заявил, что высокие темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено в 08:20
Шоу-бизнес
Алла Пугачева прокатилась по перрону вокзала на машине
Народная артистка России Алла Пугачева удивила своих поклонников, когда проехалась по перрону одного из московских железнодорожных вокзалов на машине.
Обновлено в 05:42
Энергетика
Азербайджан сообщил о постройке газопровода в Европу
Строительство Трансанатолийского газопровода (TANAP) завершено, сообщается в понедельник, 1 июля, на сайте Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR).
Обновлено в 04:15
Политика
Готовится резолюция против возвращения России в ПАСЕ
Документ против восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы намерены разработать Польша и страны Балтии.
Обновлено вчера в 23:01
Энергетика
Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин
Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Политика
Скабеева прокомментировала отказ Катамадзе от выступлений в России
Знаменитая журналистка Ольга Скабеева высказалась о решении грузинской артистки Нино Катамадзе не давать концерт в России.
Обновлено вчера в 14:25
Политика
Климкин объявил об уходе, не дожидаясь увольнения
Глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин в видеообращении объявил, что уходит в отпуск и прекращает работу в ведомстве.
Обновлено в 08:03
Энергетика
Генсек ОПЕК счел возможным продление сделки ОПЕК+ до 2020 года
Продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи до 2020 года обеспечит бóльшую ясность для рынка нефти, считает генсек организации Мухаммед Баркиндо.
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
В Чечне неизвестный убил полицейского на посту
Неизвестный напал с ножом на полицейского на контрольно-заградительном пункте в Ачхой-Мартановском районе Чечни, сообщается на сайте МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.
Обновлено в 08:50
Экономика
В России изменились правила выдачи микрозаймов
С 1 июля в РФ вступили в силу правила выдачи микрокредитов, разработанные ЦБ. Теперь ежедневная процентная ставка не может превышать 1%.
Обновлено в 02:47
Политика
Восьми украинским морякам предъявили обвинения
Украинским морякам, задержанным осенью 2018 года за провокацию в Керченском проливе, начали предъявлять обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 08:10
Общество
ФБК нашел у семьи вице-спикера Мосгордумы недвижимость на 6 млрд рублей
ФБК Алексея Навального нашел у семьи секретаря московского отделения «Единой России», вице-спикера Мосгордумы Андрея Метельского гостиничный бизнес в Австрии, а также недвижимость в Москве почти на 6 млрд рублей.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Мексиканский город засыпало метровым слоем града
Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Игры
В следующей GTA игроки вновь посетят Вайс-Сити
Главным героем, по словам юзера, будет являться мужчина по имени Рикардо, который хочет стать наркобароном и возит наркотики из Вайс-Сити в Южную Америку.
Обновлено в 02:06
Общество
В России появился Единый реестр проблемных домов
Обновлено в 07:11
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено вчера в 16:45
Транспорт
Минтранс разработал правила для совместных поездок
Обновлено в 03:35
Экономика
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО
Правительственная комиссия одобрила законопроект о либерализации ОСАГО, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Обновлено в 08:30
Общество
В Москву снова придет похолодание
Тепло задержится в Москве ненадолго. К концу недели температура воздуха снова понизится, сообщили в центре погоды "Фобос".
Обновлено в 09:20
Экономика
Как с 1 июля повысились пенсии в ЛДНР и на Украине
С сегодняшнего дня, 1 июля, в ЛДНР размер минимальной пенсии увеличивается до 4 тыс. рублей (+25%).
Обновлено в 09:16
Политика
Организаторы G20 представили Южные Курилы частью Японии
На официальном сайте четырнадцатого саммита G20 в Осаке, прошедшего с 28 по 29 июня, опубликовано видео, на котором показана карта Японии с включенными в нее российскими Курильскими островами.
Обновлено в 10:16
Гаджеты
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей
Россияне за три месяца потратили на смартфоны 104 млрд рублей Юлия Кривошапко Продажи смартфонов в России продолжают расти.
Обновлено в 10:24
Политика
Путин посетит Италию и встретится с Папой Римским
Президент России Владимир Путин в рамках визита в Италию проведет переговоры с руководством страны, а также встретится с Папой Римским.
Обновлено в 09:35
Политика
Вакарчук с трибуны назвал Крым российским
Фронтмен группы «Океан Эльзы» и по совместительству лидер украинской партии «Голос» Святослав Вакарчук назвал Крым российским.
Обновлено в 10:02