Политика

Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операцииREGNUM 11:35

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск. Об этом сообщили в субботу, 17 августа, в пресс-службе ЕК.
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Главу Еврокомиссии из отпуска отправили на срочную операцию

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