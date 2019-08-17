Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операцииREGNUM 11:35
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск. Об этом сообщили в субботу, 17 августа, в пресс-службе ЕК.
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Происшествия
Самолет упал на жилой дом в США
Обновлено в 18:45
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам A321
Обновлено вчера в 09:54
Игры
Разработчики Starbase опубликовали 15-минутную демонстрацию геймплея
Игровая студия Frozenbyte опубликовала видеоролик с 15-минутной демонстрацией геймплея космического симулятора Starbase.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Видео с массовой дракой в Лондоне попало в Сеть
Обновлено в 10:40
Экономика
Акционеры хотят отсудить у датской Novo Nordisk $1,8 млрд
Акционеры намерены отсудить у Novo Nordisk 1,8 млрд долларов, которые они потеряли из-за действий компании.
Обновлено в 05:51
Политика
В Судане военные и оппозиция подписали соглашение о переходном периоде
Военный совет Судана и оппозиционная коалиция в субботу подписали соглашение о переходном периоде, которое позволит осуществить постепенный переход от военного к гражданскому правительству, передает канал Al Arabiya.
Обновлено в 08:41
Политика
Порошенко назвал вещи, которые «пугают» Россию
Россия "боится" единства и решительности Украины, заявил экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 17:55
Экономика
Как США вели торговую войну с Японией
Общественность раздражало то, что японская промышленность фактически была вскормлена американскими льготами, субсидиями и патентами, которые Вашингтон щедро предоставлял своему «непотопляемому авианосцу» в годы холодной войны.
Обновлено в 05:02
Теннис
Медведев победил Джоковича и вышел в финал турнира в Цинциннати
Российский теннисист Даниил Медведев обыграл первую ракетку мира серба Новака Джоковича в полуфинале Western & Southern Open, представительного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters 1000, проходящего в Цинциннати.
Обновлено в 20:21
Общество
Жители Сочи сообщили о подтоплениях после залповых ливней
В конце июля в Сочи уже прошли ливни, в результате которых в городе сошел сель и резко повысился уровень воды.
Обновлено в 05:36
Космос
Уфолог уличил NASA в редактировании снимков Нептуна и Тритона
Известный уфолог Скотт Уоринг в очередной раз обвинил американское космическое агентство NASA в попытке исказить данные, получаемые от внеземных космических аппаратов.
Обновлено вчера в 11:36
Политика
Министр финансов Аргентины подал в отставку
Министр финансов Аргентины Николас Духовны подал в отставку на фоне усугубившейся экономической ситуации в стране после итогов праймериз, сообщает телеканал TN.
Обновлено в 18:26
Авто
Mercedes-Benz покажет на выставке спорткар по прозвищу «огурец»
Семь лет назад отреставрированный заводскими специалистами кабриолет S 680 парижского ателье Jacques Saoutchik стал победителем Конкурса элегантности в Пеббл-бич.
Обновлено вчера в 03:19
Здоровье
Число абортов сократилось в Ростовской области
В Ростовской области в текущем году сильно сократилось число абортов по сравнению с таким же периодом 2018 года, сообщили в Заксобрании региона.
Обновлено в 14:24
Политика
В Крыму оценили новую стратегию Зеленского по возвращению полуострова
Владимир Бобков, вице-спикер Госсовета Крыма, назвал новый план Владимира Зеленского, лидера Украины, по возвращению полуострова бессмысленным и популистским решением.
Обновлено вчера в 03:24
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено в 06:44
Футбол
Глушаков жестко ответил Дзюбе на слова о «позорном судействе»
Обновлено в 18:10
Футбол
Модрич получил прямую красную карточку впервые в карьере
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
Валентина Рубцова поделилась снимком 7-летней дочери
Обновлено в 11:54
Политика
В СФ оценили инициативу Польши о размещении военных США в стране
Ранее Чапутович заявил, что американские войска в случае их размещения в Польше будут сильнее "сдерживать Россию", чем если их отправить в Западную Европу.
Обновлено в 04:28
Политика
«Оппозиция» готовит беспорядки 8 и 9 сентября, прикрываясь одиночными пикетами
Обновлено в 13:22
Футбол
«Манчестер Сити» дома сыграл вничью с «Тоттенхэмом»
Обновлено в 14:26
Происшествия
В Москве мужчина привязал собаку к движущейся машине
Обновлено в 18:32
Политика
Макрон призвал французов отказаться от насилия в пользу единства
Глава государства не стал уточнять, о каких разногласиях идет речь, однако наблюдатели однозначно записали его слова на счет движения "желтых жилетов", которые в 40-ой раз с ноября прошлого года проводили акции протеста в разных городах страны.
Обновлено в 16:02
Кино
Российский фильм получил приз кинофестиваля в Локарно
Короткометражный фильм «Отпуск» российского режиссера Антона Сазонова получил приз на международном фестивале в швейцарском городе Локарно.
Обновлено в 19:39
Общество
Гороскоп на 16 августа: Раков ожидают коммерческие предложения
Раки Раков ожидают коммерческие предложения. Львы В личных делах Львов возможны перевороты.
Обновлено 15 августа в 18:00
Футбол
«Крылья Советов» победили «Урал»
В матче шестого тура чемпионата России самарские «Крылья Советов» на выезде одержали победу над екатеринбургским «Уралом».
Обновлено в 08:59
Кино
Луди Линь может сыграть Лю Кана в экранизации Mortal Kombat
В пятом сезоне «Чёрного зеркала» Линь сыграл виртуального бойца в игре «Бросок гадюки», явственно напоминающей Mortal Kombat.
Обновлено вчера в 12:00