Политика
Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операцииREGNUM 11:35
Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск. Об этом сообщили в субботу, 17 августа, в пресс-службе ЕК.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:40, Ашберн
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Опубликована расшифровка переговоров пилотов севшего на поле А321
Расшифровка переговоров пилотов аварийно севшего на поле в Подмосковье А321 появилась в Сети.
Обновлено в 06:10
Футбол
«Краснодар» обыграл «Тамбов» в матче РПЛ
Обновлено в 11:28
Армия и оружие
Порезана первая сталь для британского фрегата класса «Тип-26»
На предприятии Govan (компания BAE Systems) состоялась церемония резки первой стали для строительства второго фрегата класса "Тип-26".
Обновлено вчера в 09:28
Игры
Игровой сервис Apple Arcade уже доступен для некоторых сотрудников компании, причём не бесплатно
Как сообщает источник, сервис Apple Arcade стал на шаг ближе к выходу, так как Apple запустила внутреннюю программу раннего доступа для своих сотрудников.
Обновлено в 11:40
Общество
Минздрав России предложил способы борьбы с курением на работе
Министерство здравоохранения России предложило способы борьбы с курением на работе.
Обновлено в 12:31
Энергетика
Bloomberg узнало о разбогатевших на санкциях США российских нефтяниках
Санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы оказались на руку российским нефтяным компаниям.
Обновлено вчера в 03:11
Космос
«Роскосмос» разработал способ маскировки спутников
Обновлено в 02:26
Происшествия
Опубликовано видео из салона севшего в кукурузном поле А321
Следственный комитет опубликовал видео из салона самолета A321, севшего в четверг в кукурузном поле.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Женщина родила близнецов с разницей в 2,5 месяца
Обновлено в 11:41
Космос
Госкомиссия одобрила дату вывоза «Союза МС» на старт
Обновлено в 11:02
Происшествия
На акции в центре Москвы начались задержания
В центре Москвы 17 августа прошла серия одиночных пикетов: протестующие стояли в разных местах на Бульварном кольце, там обошлось без задержаний.
Обновлено в 10:19
Единоборства
Россия установила новый рекорд скорости на «Танковом биатлоне»
Российская сборная во время финального заезда на «Танковом биатлоне» установила новый рекорд скорости среди участников конкурса.
Обновлено в 11:08
Общество
Власти Сочи предупредили жителей о возможной эвакуации
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Малком и Дриусси пропустят матч с «Ахматом» из-за травм
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала отношения с Шишковой и Решетовой
Бузова закрыла Instagram-аккаунт после скандала с "блокадницей" Чтобы завершить дискуссию, Симона выложила пост, где подробно рассказала о своем отношении к Алене Шишковой, которая родила рэперу дочь Алису, и к Анастасии Решетовой.
Обновлено в 09:42
Волейбол
Международная федерация волейбола открыла дело против Бузато
Международная федерация волейбола открыла дисциплинарное дело в отношении старшего тренера женской сборной России Серджио Бузато, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Музыка
Басков опубликовал архивное видео с Зеленским
Обновлено в 11:05
Кино
Скончался голливудский актер Питер Фонда
Обновлено вчера в 23:03
Шоу-бизнес
Максим Виторган потерял в отпуске на Кипре кошелек с крупной суммой
Максим Виторган поделился в Instagram-микроблоге неприятной историей, случившейся с ним во время отдыха на Кипре.
Обновлено в 07:33
Экономика
Планируется повысить минимальный размер оплаты труда
На сайте минтруда РФ сообщается, что с 1 января 2020 года планируется повышение размера МРОТ до 12 130 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 10:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова закрыла свой Instagram после шутки про блокадницу
Российская исполнительница и телеведущая «Дома-2» Ольга Бузова ограничила доступ к своему профилю в Instagram после того, как подверглась нападкам со стороны пользователей Сети и своих коллег по цеху за сравнение себя с блокадницей.
Обновлено в 08:24
Экономика
Эксперт прояснил ситуацию с сокращением вложений РФ в гособлигации США
Эксперт считает, что подобные изменения не стоят внимания, однако, важно понимать, что представленная ситуация является отражением возрастания санкционных рисков, когда существенно сокращена "видимая" доля России в американских бумагах.
Обновлено вчера в 05:49
Теннис
Кузнецова обыграла Барти и вышла в финал турнира в Цинциннати
Обновлено в 12:19
Политика
Порошенко обвинили в выводе с Украины 8 миллиардов долларов
За время пребывания на посту президента Украины Петр Порошенко вывел за границу не менее 8 миллиардов долларов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Командир севшего на кукурузное поле А321 оказался многодетным отцом
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, которому удалось посадить самолет А321 с отказавшими двигателями на кукурузное поле в Подмосковье, оказался многодетным отцом.
Обновлено в 10:17
Происшествия
В ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек
В массовом ДТП на Солотчинском мосту погиб один человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Обновлено в 12:20