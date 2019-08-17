Политика

Глава Еврокомиссии прервал отпуск из-за срочной операцииREGNUM 11:35

Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер, находившийся на отдыхе в Австрии, срочно прервал свой отпуск. Об этом сообщили в субботу, 17 августа, в пресс-службе ЕК.
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