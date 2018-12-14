Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер во время прибытия на второй день саммита лидеров Европейского союза взъерошил волосы одной из своих сотрудниц.

Юнкер взъерошил волосы своей сотрудницы на саммите ЕС

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу предложил Мэттису обсудить ДРСМД Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить имеющиеся у России и США разногласия относительно условий соблюдения Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Политика Политика Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово Выступая в эфире сербского телевидения, Вучич заявил, что решение о создании армии Косово свидетельствует о нежелании Приштины вести диалог с Белградом.

Политика Политика Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев ТУ-160 из Венесуэлы на родину.

Политика Политика США перенесли на 2 марта повышение пошлин на китайские товары Торговое представительство США официально перенесло на 2 марта 2019 года дату повышения торговых пошлин на китайскую продукцию стоимостью $200 млрд.

Политика Политика Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать.

Политика Политика Суд признал неконституционной реформу здравоохранения Обамы Закон о реформе здравоохранения президента Барака Обамы признан не соответствующим конституции США.

Политика Политика Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года.

Политика Политика В России подготовятся на случай отключения от мирового интернета Группа парламентариев внесла в Госдуму законопроект, который обеспечивает исправную работу Рунета в том случае, если этот сегмент будет отключен от общемировой сети.

Политика Политика Австралия признала Иерусалим столицей Израиля Австралия официально признала Иерусалим столицей Израиля, но пока не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе выступления в институте Сиднея.

Политика Политика США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол Цель введения экономических санкций против Москвы - лишение России сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.

Армия и оружие Армия и оружие Войска ДНР приведены в полную боевую готовность Воинские части провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) приведены в полную боевую готовность.

Политика Политика Меркель заявила, что оснований для отмены санкций против России нет Лидеры стран Европейского союза не увидели предпосылок для смягчения или отмены антироссийских санкций на саммите в Брюсселе, заявила канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга.