Глава Европейской комиссии (ЕК) Жан-Клод Юнкер взъерошил волосы одной из своих сотрудниц во время прибытия на второй день саммита лидеров Евросоюза в пятницу, 14 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Шойгу предложил главе Пентагона обсудить Договор о РСМД Министр обороны Сергей Шойгу обратился к руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису с предложением обсудить разногласия России и США по Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

Политика Политика Президент Сербии попросил созвать СБ ООН из-за ситуации в Косово Белградская радиостанция B 92 сообщает, что незадолго до телеобращения Вучич встретился с послом России в Сербии Александром Чепуриным и заручился у него поддержкой со стороны Москвы.

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны показало видео возвращения Ту-160 в Россию из Венесуэлы Министерство обороны России продемонстрировало кадры возвращения российских ракетоносцев Ту-160 из Венесуэлы на родину.

Политика Политика Daily Beast: Бутина может дать показания по другому уголовному делу Прокуратура США обратилась в Федеральный окружной суд Вашингтона с просьбой предоставить возможность россиянке Марии Бутиной дать показания по другому уголовному делу, сообщает издание Daily Beast со ссылкой на закрытые судебные документы, которые были ненадолго выложены в открытый доступ.

Политика Политика «Филарет откажется возглавить объединенную церковь» — депутат Рады Депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко призвал политиков не политизировать объединительный собор украинских церквей, который запланирован на 15 декабря.

Политика Политика Суд в США признал неконституционной Obamacare Сторонники реформы уже заявили о намерении обжаловать это постановление. Президент США Дональд Трамп поприветствовал решение суда.

Политика Политика США хотят лишить Россию сильной армии, заявил американский экс-посол Цель экономических санкций против Москвы — лишить Россию сильной армии и флота, что отвечает интересам Вашингтона.

Политика Политика В Раде назвали Порошенко «крысой, загнанной в угол» Ранее Порошенко пообещал украинцам не продлевать в стране военное положение, введённое до 26 декабря.

Политика Политика Австралия признала Иерусалим столицей Израиля Австралия официально признала Иерусалим столицей Израиля, но пока не намерена переносить свое посольство из Тель-Авива, заявил австралийский премьер-министр Скотт Моррисон в ходе выступления в институте Сиднея.

Политика Политика Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на переговоры по газу Еврокомиссия пригласила Россию и Украину на трехсторонние переговоры по газу, предварительно встреча запланирована на январь 2019 года.

Политика Политика Хакеры Anonymous опубликовали новые документы по Integrity Initiative Хакеры Anonymous, в ноябре потребовавшие провести открытое и тщательное расследование антироссийского проекта Integrity Initiative, снова дали о себе знать.

Политика Политика США перенесли срок повышения пошлин на товары из Китая В качестве ответной меры Китай ввел пошлины в размере 5 – 10% на американский импорт объемом $60 млрд. 1 декабря по итогам переговоров президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином стало известно, что Вашингтон поднимет пошлины на китайские товары с 10 до 25%, если Вашингтон и Пекин не достигнут соглашения за 90 дней.

Политика Политика Неформальный саммит ЕС о будущем Европы пройдёт 9 мая «Неформальная встреча лидеров ЕС пройдёт в Сибиу 9 мая», — цитирует главу МИД ТАСС. По его словам, саммит будет посвящён будущему Европы.

Политика Политика В Крыму заявили, что страны ЕС живут в «параллельной реальности» Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков прокомментировал заявления стран Евросоюза в связи с инцидентом в Керченском проливе.