Политика
Глава Демократической партии Молдавии покинул странуАргументы и Факты 02:34
Обострение политического кризиса в Молдавии произошло после назначения на пост премьер-министра страны лидера оппозиционного блока Майи Санду 8 июня. Накануне правительство демократов ушло в отставку. Позже стало известно, что множество членов и сторонников партии покидают страну.
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