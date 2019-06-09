Политика

Глава Демократической партии Молдавии покинул странуАргументы и Факты 02:34

Обострение политического кризиса в Молдавии произошло после назначения на пост премьер-министра страны лидера оппозиционного блока Майи Санду 8 июня. Накануне правительство демократов ушло в отставку. Позже стало известно, что множество членов и сторонников партии покидают страну.
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