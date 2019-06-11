Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с ЧечнейРИА Новости 17:44
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик. Так он прокомментировал инцидент со сносом дорожного указателя в Кизлярском районе.
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Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.
— Владимир Васильев, артист балетаRT на русском 13:45
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Общество
Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ
Обновлено в 05:25
Политика
Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова
Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:53
Экономика
«Сбербанк» запустил переводы денег людям без карт
"Сбербанк" запустил новую услугу - переводы любому человеку с получением наличных в банкомате или офисах банка.
Обновлено в 09:56
Политика
Позволяющую привлечь к суду генпрокурора резолюцию принял конгресс США
Палата представителей США приняла резолюцию, которая позволяет законодателям инициировать судебное разбирательство в отношении генпрокурора Уильяма Барра.
Обновлено в 18:30
Общество
Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип
В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Политика
На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний
Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.
Обновлено в 13:44
Здоровье
Сын Алибасова назвал цель иска к производителю «Крота»
Сын Бари Алибасова Бари Алибасов-младший рассказал, чего хотят добиться родственники продюсера, подавая иск в суд на производителя чистящего средства «Крот».
Обновлено в 16:10
Армия и оружие
В ВДВ рассказали о марш-броске на Приштину в июне 1999 года
Участник броска на Приштину, начальник штаба - заместитель командующего ВДВ, Герой России, генерал-лейтенант Николай Игнатов рассказал о марш-броске на Приштину в ночь с 11 на 12 июня 1999 года.
Обновлено в 18:08
Авто
Mitsubishi готовит к продажам новый Mitsubishi ASX
Компания Mitsubishi определилась со временем старта продаж обновленного Mitsubishi ASX.
Обновлено в 13:14
Политика
Джулиана Ассанжа в тюрьме навестил отец
Отец Джулиана Ассанжа и китайский художник Ай Вэйвэй навестили основателя WikiLeaks в лондонской тюрьме строгого режима Бэлмарш.
Обновлено в 16:55
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 08:27
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Обновлено в 08:11
Происшествия
Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности
Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия
Солист Rammstein сломал челюсть фанату
Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Авто
С 1 июля импорт праворульных микроавтобусов в Россию запретят
В Россию запретят ввоз машин с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Голунов после освобождения рассказал о планах
Обновлено в 14:13
Политика
Путин присвоил звание генерала 18 офицерам МВД России
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерал-майора 18 офицерам МВД России. Еще два генерала получили повышения.
Обновлено в 10:56
Футбол
Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра
Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено в 16:39
Общество
Британец выиграл в лотерею 123 миллиона фунтов
Житель Великобритании выиграл 123 миллиона фунтов (156 миллионов долларов) в лотерею EuroMillions и стал обладателем третьего крупнейшего выигрыша в стране, сообщает газета Mirror со ссылкой на сотрудника лотереи Энди Картера.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля
«ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля на холм Телль аль-Хара в южном регионе, сбив несколько ракет», — приводит сообщение «РИА Новости».
Обновлено в 19:33
Общество
В Благовещенске последние месяцы дорабатывает крупное предприятие «Амурагроцентр»
В Приамурье вскоре законсервируют «Амурагроцентр» – одно из крупнейших предприятий по переработке зерновых и бобовых культур в ДФО.
Обновлено в 05:20
Политика
Филарет не признал томос об автокефалии «новой церкви» Украины
ИА «Ореанда-Новости» Раскольник Филарет Денисенко, ранее возглавлявший неканонический Киевский патриархат, заявил, что он отвергает томос об автокефалии «новой церкви» Украины.
Обновлено в 09:29
Общество
Главред «Медузы» попросил не выходить на митинг 12 июня
Свои подписи под документом поставили гендиректор издания Галина Тимченко, главред Иван Колпаков, основатель The Bell Елизавета Осетинская, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов и адвокат Сергей Бадамшин, представлявший интересы Голунова.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Спорт
Чемпиона ОИ-2008 Сильнова подозревают в применении допинга
Победитель Олимпиады-2008 в Пекине Андрей Сильнов подозревается в применении допинга.
Обновлено в 13:12
Происшествия
Два человека пострадали при пожаре в квартире в Зеленограде
В жилом доме в Зеленограде произошел пожар, в результате которого пострадали два человека.
Обновлено в 17:27
Общество
Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»
В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Происшествия
Оставленных в подмосковном хостеле малышей передали во временную семью
В подмосковных Котельниках во временную семью передали двоих годовалых малышей, которых мать оставила в хостеле, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Обновлено в 17:47
Спорт
1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022
Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Армия и оружие
Советский пулемет уничтожил современный американский броневик
Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56