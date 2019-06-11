Политика
Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с ЧечнейГазета.Ru 16:33
Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что перекройки границы с Чечней не будет, а ситуацию хотела "разогреть" некоторая часть населения в своих узкокорыстных интересах. Так глава региона прокомментировал инцидент со сносом дорожного указателя в Кизлярском районе.
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Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.
— Владимир Васильев, артист балетаRT на русском 13:45
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