Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с ЧечнейГазета.Ru 16:33

Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что перекройки границы с Чечней не будет, а ситуацию хотела "разогреть" некоторая часть населения в своих узкокорыстных интересах. Так глава региона прокомментировал инцидент со сносом дорожного указателя в Кизлярском районе.

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Политика Путин рассмотрит вопрос увольнения генералов за дело Голунова Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин своевременно займется рассмотрением ходатайства главы МВД Владимира Колокольцева об увольнении двух генералов полиции за дело журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

Футбол Россия — Кипр 1:0 Ранее сообщалось, что сборная России обыгрывает Кипр после первого тайма отборочного матча Евро-2020.

Здоровье Названы неожиданные причины развития диабета Ученые пришли к выводу, что недостаток в рационе растительной пищи, молочных продуктов, а также мяса, повышает риск развития диабета второго типа.

Политика Муратов рассказал о роли Путина в освобождении Голунова Председатель совета директоров «Новой газеты», член общественного совета при МВД Дмитрий Муратов рассказал The Bell, кем и как принималось решение об освобождении корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Болтон обвинил Россию в распространении слухов об администрации США Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон утверждает, что РФ и КНР в числе других стран распространяют слухи о разногласиях в администрации США.

Политика Макрон анонсировал переговоры с Путиным Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа должна вести диалог с Россией и восстановить динамику отношений, в частности он сам намерен в ближайшие недели обстоятельно поговорить с российским президентом Владимиром Путиным.

Происшествия Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.

Происшествия Российская семья погибла в ДТП в Турции Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Происшествия Пожар в ангаре с пластиковыми трубами в Петербурге локализован Пожарные локализовали во вторник крупное возгорание в ангаре, расположенном в промышленной зоне Колпинского района Санкт-Петербурга.

Шоу-бизнес Бари Алибасов пришел в сознание Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть своему фанату Солист немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть мужчине. Об этом 11 июня сообщает издание Bild.

Экономика Для Псковской области разработают госпрограмму социального развития Отдельная государственная программа социально-экономического развития будет разработана для Псковской области.

Политика Путин присвоил генеральские звания 20 сотрудникам МВД Президент России Владимир Путин своим указом присвоил звание генерал-майора полиции 14 офицерам Министерства внутренних дел.

Музыка Лазарев и Лобода устроили скандал за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» Артист Сергей Лазарев накричал на певицу Светлану Лободу за кулисами «Премии МУЗ-ТВ» из-за длительности её выступления.

Экономика Силуанов объяснил падение доходов россиян Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.

Шоу-бизнес Бывшая жена Андрея Урганта ждёт ребёнка Экс-супруга Андрея Урганта Елена Романова поделилась с подписчиками в Instagram своей фотографией — на снимке видно, что женщина ждет ребенка.

Политика Ассанжа посетили в тюрьме его отец и художник Ай Вэйвэй Основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, который находится под арестом в британской тюрьме, посетили его отец и китайский художник Ай Вэйвэй, сообщает газета Shropshire Star.

Политика США не признают парламентские выборы в Южной Осетии Соединенные Штаты не признают состоявшихся 9 июня выборов депутатов парламента Южной Осетии.

Здоровье ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде ВОЗ объявила о первом подтвержденном случае вирусной лихорадки Эбола в Уганде.

Авто В России построили очень крутой вездеход Каждый год в России появляются все новые вездеходы, как правило, большинство из них на агрегатах УАЗ и ГАЗ.

Общество В России изменят правила выезда детей за границу В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.