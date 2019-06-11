Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос указателя на границе с ЧечнёйRT на русском 13:45

Глава Дагестана Владимир Васильев после сноса дорожного указателя на приграничной с Чечнёй территории отметил, что между республиками временно приостановлен процесс установления границ. Об этом сообщается на сайте главы Дагестана.
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Владимир Васильев
Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.
— Владимир Васильев, артист балетаRT на русском 13:45

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