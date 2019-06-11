Политика

Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с ЧечнейLenta.ru 09:16

Ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни, передает издание «Молодежь Дагестана».
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Владимир Васильев
Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.
— Владимир Васильев, артист балетаRT на русском 13:45

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