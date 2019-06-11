Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с ЧечнейLenta.ru 09:16
Ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни, передает издание «Молодежь Дагестана».
Читать в источнике
Оценить107
Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.
— Владимир Васильев, артист балетаRT на русском 13:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 16:04, Ашберн
Политика
Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады
11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Политика
В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков
В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Футбол
Россия — Кипр 1:0 (2-й тайм)
В Нижнем Новгороде завершился первый тайм встречи отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года между Россией и Кипром, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:39
Спорт
В Сети появилось видео ограбления раздевалки баскетболистов «Химок»
В Сети появилось видео с моментом ограбления раздевалки баскетболистов клуба «Химки» во время их матча с ЦСКА 10 июня.
Обновлено вчера в 20:45
Шоу-бизнес
45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини
Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия
Российская семья погибла в ДТП в Турции
Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Футбол
Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ
Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено в 14:18
Происшествия
Журналист Голунов вышел на свободу
Обновлено в 13:57
Экономика
Amazon возглавил рейтинг самых дорогих брендов мира
Американский Amazon стал самым дорогим мировым брендом.
Обновлено в 04:15
Происшествия
МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей
В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
Обновлено в 15:58
Армия и оружие
Су-27 перехватил над Балтикой самолеты-разведчики ВВС США и Швеции
Российский истребитель Су-27 поднимался для перехвата двух самолетов ВВС США и Швеции у российской границы, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
Обновлено в 01:34
Общество
В Риме туристам запретили гулять с голым торсом
Обновлено вчера в 18:40
Авто
Представлен юбилейный Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation
Напомним, кроме Aston Martin DB4 GT Zagato Continuation в набор Centenary Collection, который посвящён 100-летию британской марки и 60-летию сотрудничества с ателье Zagato, также входит DBS GT Zagato, построенный на базе суперкара DBS Superleggera.
Обновлено в 15:37
Здоровье
Врачи выяснили, могут ли семечки и косточки вызывать аппендицит
Врачи выяснили, могут ли косточки, семечки и их шелуха, накапливаясь в придатке слепой кишки, вызывать аппендицит.
Обновлено в 11:13
Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Игры
Empire of Sin: Джон Ромеро приглашает в Чикаго 1920-х годов
Действие Empire of Sin происходит в «золотые годы» Чикаго, в 1920-е.
Обновлено в 13:19
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Политика
Зеленский отменил два указа Порошенко
Новый президент Украины Владимир Зеленский отменил сразу два указа своего предшественника Петра Порошенко.
Обновлено в 08:02
Политика
Главой МВД Беларуси назначен осетин
В 2009 году Караев был назначен на должность первого заместителя начальника оперативной и боевой подготовки внутренних войск МВД Беларуси.
Обновлено в 09:01
Интернет
WhatsApp решил судиться c пользователями
Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Политика
Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море
Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
Обновлено в 08:04
Политика
Историк из Польши заявил, что конфликт с Россией для страны неизбежен
Анджей Новак, историк из Польши, выступил с заявлением, в котором он говорит о неизбежности конфликта между его страной и Россией.
Обновлено в 14:10
Общество
Николай Дроздов ушел из «В мире животных»
Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия
На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером
На Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщил сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Суд арестовал экс-главу волгоградского СК по обвинению в теракте
Лефортовский суд Москвы на два месяца арестовал бывшего руководителя волгоградского управления СК Михаила Музраева по обвинению в теракте, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ксения Первовласенко.
Обновлено в 14:07
Хоккей
Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»
Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Наука
Российский биолог озвучил планы по созданию «ГМО-детей»
Российский биолог подтвердил планы отечественного научного сообщества начать эксперименты с имплантацией генно-отредактированных эмбрионов.
Обновлено в 07:53
Политика
На сайте президента Украины собирают подписи за запрет «Квартала 95»
Петиция о запрете деятельности на территории Украины компании "Студия Квартал 95" из-за "многолетней пропаганды украинофобии" и "идеологии русского мира" зарегистрирована на официальном сайте президента Украины.
Обновлено в 12:59