Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с ЧечнейLenta.ru 09:16

Если посмотреть формально, то договорённость не нарушена... но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись... что часть нашего населения восприняла это... как наступление на наши территориальные интересы.

Ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни, передает издание «Молодежь Дагестана».

Хоккей НХЛ. «Куньлунь» подпишет форварда системы «Калгари» Спенсера Фу Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что нападающий системы «Калгари» Спенсер Фу продолжит карьеру в КХЛ.

Политика Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки Украины.

Происшествия Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.

Происшествия Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.

Происшествия Следствие рассмотрит версию «коммерческого заказа» в деле Голунова «Сегодня многие (кто изучал дело Ивана Голунова) склоняются к тому, что имел место коммерческий заказ», — сказал РБК собеседник в силовых структурах и подтвердил второй источник в правоохранительных органах.

Политика В Госдуме захотели смягчить наказание за хранение наркотиков Депутаты Госдумы до конца весенней сессии планируют рассмотреть законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить Напомним: артист попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как выпил средство для прочистки канализационных труб "Крот", которое перепутал с йогуртом (тара химиката и в самом деле к такому действию условно располагает).

Армия и оружие На Кубани девушки-курсанты сдали зачеты на допуск к полетам Курсанты десантировались с вертолета Ми-8 с высоты более 800 м. Подготовку к зачету курсанты проходили на тренажерах в течение месяца, сообщает пресс-служба Минбороны РФ.

Общество Льва Пономарева оштрафовали на 300 тысяч рублей Мещанский суд Москвы назначил административный штраф в 300 тысяч рублей правозащитнику Льву Пономареву за организацию несогласованной акции на Лубянке 13 мая.

Общество В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Политика Комиссар СЕ по правам человека приедет в Крым Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович посетит Крым 7–11 октября, сообщается во вторник, 11 июня, на официальном сайте МИД России.

Общество Group-IB представила итоги проверки голосования в финале «Голос. Дети» «Первый канал» аннулировал результаты голосования и 24 мая объявил победителями шоу всех финалистов шестого сезона.

Кино Юрий Стоянов рассказал о своем новом шоу на «России-1» Новый юмористический проект телепроект Юрия Стоянова стартует на канале «Россия-1» этой осенью.

Шоу-бизнес L’One со скандалом ушел из Black Star L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.

Политика На Украине обвинили Зеленского в невыполнении обещаний Президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего обещания, данного экс-шоуменом в ходе президентской предвыборной кампании, и это несмотря на огромную поддержку жителей страны.

Политика Россияне задают Путину вопросы о здравоохранении, экологии и тарифах Россияне продолжают присылать вопросы, которые они хотели бы задать президенту РФ Владимиру Путину в ходе прямой линии 20 июня - они, в частности, касаются порядка выдачи льготных лекарств, ежегодного повышения тарифов на коммунальные услуги, газ и электроэнергию, газификации российских поселков, следует из материалов сайта прямой линии.

Музыка Мик Джаггер восстановился после операции на сердце Знаменитый английский рок-музыкант Мик Джаггер дал первое интервью после успешной операции на сердце.