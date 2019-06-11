Политика
Глава Дагестана объяснил снос знака на границе с ЧечнейLenta.ru 09:16
Ни один метр территории Дагестана не будет передан кому-либо в одностороннем порядке. Об этом заявил глава республики Владимир Васильев, комментируя инцидент со сносом указателя границы между Кизляром и Шелковским райном Чечни, передает издание «Молодежь Дагестана».
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Бари Алибасов вышел из искусственной комы
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Филарет отказался признать томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Раскольник Филарет Денисенко, бывший глава неканонического Киевского патриархата, заявил, что не принимает томос об автокефалии "новой церкви" Украины.
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Силуанов объяснил падение доходов россиян
Реальные доходы россиян падают во многом из-за того, что увеличились расходы граждан на погашение и обслуживание взятых ранее кредитов.
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Активисты подали в избирком Екатеринбурга заявку на проведение референдума по храму
В избирательную комиссию Екатеринбурга поступила заявка от «Комитета в защиту сквера» на проведение референдума по вопросу сохранения парка на Октябрьской площади или возведения храма Святой Екатерины на этом месте.
Обновлено в 09:07
Авто
АвтоВАЗ объяснил, почему в «Ладах» «воет» коробка
Обновлено в 07:45
Политика
Зеленский уволил губернаторов 15 областей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об отставке руководителей 15 областных государственных администраций.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Матвиенко заявила о подрыве доверия к полиции из-за дела Голунова
Общество должно получить ответы на вопросы, почему Голунов был задержан более чем на 48 часов, почему были опубликованы не относящиеся к делу фотографии, почему он не присутствовал во время обыска, сказала Матвиенко.
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Шоу-бизнес
У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство
Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Армия и оружие
Авианосец ВМС Китая прошел между японскими островами
Авианосец Военно-морских сил (ВМС) Народно-освободительной армии Китая «Ляонин» прошел между японскими островами Окинава и Миякодзима.
Обновлено в 03:54
Происшествия
В порту Петербурга нашли 400 килограммов кокаина
В порту Петербурга обнаружили 400 килограммов кокаина на 4,5 миллиарда рублей в контейнере, прибывшем из Эквадора.
Обновлено в 09:41
Политика
В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова
12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
Культура
Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин
Певец, бывший солист Мариинского театра и участник шестого сезона проекта "Голос" Алексей Сафиулин скончался на 45-м году жизни.
Обновлено в 04:58
Происшествия
В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП
В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
Обновлено вчера в 23:14
Музыка
«Машина времени» не выступит на Красной площади в День России
Обновлено 09 июня в 00:34
Политика
РФ призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по акваториям
Посол по особым поручениям российского МИДа Дмитрий Лобач заявил, что Россия призвала арбитраж в Гааге отклонить претензии Украины по морским акваториям.
Обновлено вчера в 05:05
Происшествия
На пакетах с наркотиками из дела Голунова найдены ДНК неизвестных
На пакетах с наркотическими веществами, которые были изъяты в ходе обыска у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, обнаружены ДНК нескольких человек.
Обновлено вчера в 15:34
Общество
В Россельхознадзоре оценили предложение не уничтожать продукты
Официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» прокомментировала инициативу Роспотребнадзора не уничтожать пригодные к употреблению санкционные продукты питания.
Обновлено в 08:57
Авто
Mercedes представил семиместный кроссовер GLB
Компания Mercedes-Benz представила новый кроссовер под названием GLB.
Обновлено в 03:59
Происшествия
На танкере в порту Махачкалы прогремел взрыв
После взрыва на танкере начался пожар, ему был присвоен повышенный уровень сложности, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 01:29
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Наука
За последние 250 лет исчез 571 вид семенных растений
Обновлено в 04:41
Общество
ФБК нашел элитную недвижимость у сотрудника ФСБ из расследования Голунова
Издание «Проект» сообщало, что Голунов готовил к публикации материал, в котором фигурируют сотрудники УФСБ по Москве и Московской области — глава управления генерал-полковник Алексей Дорофеев и его помощник подполковник Марат Медоев.
Обновлено в 09:18
Футбол
Полузащитник Александр Саплинов перешел в ФК «Ростов»
Полузащитник калининградского футбольного клуба «Балтика» из первенства ФНЛ Александр Саплинов подписал контракт с «Ростовом».
Обновлено в 09:18
Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 08:57
Футбол
Игрок «Спартака» Зе Луиш согласовал контракт с «Порту»
Форвард «Спартака» Зе Луиш согласовал с «Порту» условия личного контракта.
Обновлено в 05:40
Футбол
Экс-футболист «Зенита» Риксен заявил, что не будет делать эвтаназию
Экс-футболист петербургского "Зенита" Фернандо Риксен, который борется с неизлечимым заболеванием, опроверг слухи о том, что собирается делать эвтаназию.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Будапеште на затонувшем катере нашли тела туристов
Обновлено в 05:43
Наука
Насекомоядное растение застали за поеданием позвоночных
Обновлено вчера в 05:23
Политика
Ушаков: Идея о встрече Путина и Трампа висит в воздухе
Кремль не получил от американской стороны конкретную информацию по возможности встречи Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа.
Обновлено в 09:05