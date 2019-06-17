Политика

Экстренно госпитализирован глава ДагестанаГазета.Ru вчера в 19:06

По данным агентства, Васильев находится в одной из столичных больниц. Как отмечается, председатель правительства республики Артем Здунов будет исполнять обязанности главы Дагестана на время отсутствия Васильева. При этом Васильев был госпитализирован с воспалением легких.
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Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве

Зори Табасарана00:30

В Москве госпитализировали главу Дагестана

РИА Новостивчера в 20:08

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве

ТАССвчера в 18:04

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

РБКвчера в 18:32

Главу Дагестана госпитализировали

Lenta.ruвчера в 18:15

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких

Коммерсантъвчера в 18:42

Владимир Васильев находится на лечении в Москве

Молодежь Дагестанавчера в 17:21
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Как сообщалось ранее, местные жители обратились к властям Канады с просьбой предоставить им убежище, так как их не устраивает экологическая ситуация в регионе.
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Сукачев и Лазарев выступят на фестивале «Таврида»

Руководитель фестиваля «Таврида-АРТ» Сергей Першин сообщил ТАСС состав участников.
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Индонезия вернет США контейнеры с токсичными отходами

Обновлено в 01:59
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В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта

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Спрос на автодома вырос в России

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Авито», за пять месяцев 2019 года спрос на автодома среди жителей страны вырос на 26% по сравнению с предыдущим годом.
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Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым

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Артём Алексеевич Здунов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Правительства Республики Дагестан с 7 февраля 2018 года. Министр экономики Республики Татарстан с 14 октября 2014 по 6 февраля 2018 года.
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