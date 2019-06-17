Политика

В Москве госпитализировали главу ДагестанаРИА Новости вчера в 20:08

В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики. У него диагностировали воспаление легких.
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Главу Дагестана госпитализировали в Москве

RT на русскомвчера в 20:12

В Москве госпитализировали главу Дагестана

РИА Новостивчера в 20:08

Глава Дагестана Васильев госпитализирован в Москве с воспалением легких

Коммерсантъвчера в 18:42

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

Известиявчера в 19:16

Главу Дагестана госпитализировали в Москве из-за воспаления легких

РБКвчера в 18:32

Главу Дагестана госпитализировали

Lenta.ruвчера в 18:15

Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве

ТАССвчера в 18:04
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Артём Алексеевич Здунов
Российский политик
Российский государственный деятель, политик. Председатель Правительства Республики Дагестан с 7 февраля 2018 года. Министр экономики Республики Татарстан с 14 октября 2014 по 6 февраля 2018 года.
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