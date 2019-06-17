Политика
В Москве госпитализировали главу ДагестанаРИА Новости вчера в 20:08
В Москве госпитализировали главу Дагестана Владимира Васильева, сообщила пресс-служба администрации главы и правительства республики. У него диагностировали воспаление легких.
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Общество
«Для чего построили?»: по территории «Екатеринбург Арены» гоняет красный Porsche
Обновлено вчера в 08:37
Общество
СМИ узнали о предложении изменить критерии нуждаемости
Критерии нуждаемости для получения соцподдержки региональные власти устанавливают с 2014 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия
Смертельное ДТП произошло в Ставропольском крае
В Ставропольском крае в результате ДТП с участием микроавтобуса погибли два человека. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:51
Армия и оружие
«Ночной суперохотник» Ми-28НМ успешно испытан в Сирии
Испытания новейшего боевого вертолета Ми-28НМ завершены, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Обновлено вчера в 17:12
Финансы
Первый раз за год Центробанк снизил ключевую ставку
Ряд экспертов в области экономики уверены, что в конце 2019 года россиян ждет повторное снижение ключевой ставки ЦБ, но есть и те, кто, с учетом постоянно меняющихся внешних факторов, считает, что говорить об этом пока рано.
Обновлено 14 июня в 07:20
Армия и оружие
ВСУ подвергли окраины Донецка массированному обстрелу
Обновлено в 00:39
Политика
Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму
Обновлено 15 июня в 04:20
Политика
В ДНР заявляют об установлении причастных к убийству Захарченко
В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявили об установлении возможных лиц, причастных к убийству главы ДНР Александра Захарченко.
Обновлено вчера в 16:37
Спорт
Шубенков выиграл этап «Бриллиантовой лиги» в Марокко, упав на финише
Чемпион мира-2015 Сергей Шубенков победил в беге на 110 м с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги" в столице Марокко Рабате.
Обновлено вчера в 15:48
Здоровье
В Кемерове отремонтировали корпус областной больницы
В Кемерове завершилась реконструкция пятого корпуса областной клинической больницы.
Обновлено вчера в 22:52
Общество
Новая маркировка продуктов появится в России
В России осенью появится новый вид маркировки продуктов. Об этом сообщает газета "Известия".
Обновлено вчера в 23:06
Общество
В столице завершился митинг «Закон и справедливость для всех»
Обновлено вчера в 07:50
Интернет
Mail.ru Group запустила голосового помощника по имени «Маруся»
Другие голосовые помощники: После запуска в 2017 году «Алисы» «Яндекса» над созданием голосовых ассистентов в России стали работать Mail.ru Group, Сбербанк и Тинькофф-банк.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Канаде девушка умерла после поцелуя
В Канаде 20-летняя девушка умерла после поцелуя со своим молодым человеком. Об этом сообщает издание Journal De Quebec.
Обновлено в 01:37
Кино
Главный приз «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз "Кинотавра" получил фильм "Бык" молодого режиссера-дебютанта Бориса Акопова, до этого фильма работавшего артистом балета.
Обновлено вчера в 13:53
Футбол
Уругвай разгромил Эквадор на Кубке Америки
Обновлено вчера в 20:00
Происшествия
Водитель маршрутки внезапно напал на пассажиров с ножом в Новосибирске
В Новосибирске водитель одной из маршруток напал на пассажиров, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу управления МВД по области.
Обновлено в 01:34
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес
Алена Свиридова выложила фото с возмужавшим сыном-кадетом
Обновлено вчера в 22:11
Политика
Пушков поддержал журналиста, укорившего Дуду за слова о русских
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал польского журналиста Томаша Залевского, который укорил президента Польши Анджея Дуду за слова о превосходстве поляков над русскими.
Обновлено в 00:29
Общество
Более 1,3 тысячи столичных пар сыграют свадьбу 8 июля
День семьи, любви и верности отмечается в России с 2008 года.
Обновлено в 01:14
Экономика
В арендном договоре Мосфильма обнаружена несуществующая валюта
Договор аренды земельного участка был заключён в 1996 году между киноконцерном "Мосфильм" и столичным управлением Росимущества.
Обновлено в 01:31
Экономика
В России возобновился рост числа банкротств компаний
Относительно предыдущего квартала рост составил 1,9%. Общее число банкротств за первый квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Пензенский губернатор обвинил США в волнениях в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обвинил США в провокации беспорядков в селе Чемодановка, где из-за конфликта местных жителей с цыганами погиб мужчина.
Обновлено вчера в 15:55
Единоборства
Кудряшов проиграл Макабу нокаутом
Обновлено вчера в 12:23
Общество
В Волгограде из-за ливня размыло склон у «Волгоград-Арены»
"Днем в Волгограде из-за сильного ливня потоки воды с парковочной площадки у стадиона не ушли в ливневую канализацию и смыли часть грунта со склонов на проезжую часть Нулевой продольной магистрали [Нулевая продольная, или рокадная дорога проходит между стадионом и правым берегом Волги]", - сообщил представитель волгоградской мэрии.
Обновлено вчера в 12:25
Армия и оружие
Эксперты предупредили о модернизации странами ядерного оружия
Количество ядерного оружия в мире сокращается благодаря усилиям России и США, наряду с этим обладающие этим оружием страны продолжают его модернизировать, следует из данных, опубликованных в ежегоднике Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ) на сайте организации.
Обновлено вчера в 20:35
Кино
«Люди в черном» возглавили российский кинопрокат
Обновлено вчера в 17:32
Общество
На въезде в Екатеринбург появился указатель «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург появился указатель Город бесов .
Обновлено в 00:03