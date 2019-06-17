Политика
Глава Дагестана Васильев госпитализирован в МосквеЗори Табасарана 00:30
Глава Дагестана Владимир Васильев госпитализирован в Москве с диагнозом «воспаление легких». Соответствующее сообщение накануне ночью распространила пресс-служба администрации главы и правительства республики.
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Экономика
В России возобновился рост числа компаний-банкротов
За три месяца число компаний, признанных банкротами, выросло на 2,4%. Относительно IV квартала 2018 года рост составил 1,9%. Общее число банкротств за I квартал на 9,9% выше, чем за аналогичный период докризисного 2014 года.
Обновлено в 03:32
Политика
Кремль прокомментировал назначение Бабича в Минэкономразвития
Экс-посол РФ в Белоруссии Михаил Бабич, назначенный 17 июня на пост замминистра экономического развития РФ, будет заниматься интеграционными процессами, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Следователи начали проверять жалобы россиян Путину
Следственный комитет России уже начал проверки по факту обращений россиян на прямую линию с президентом Владимиром Путиным, которая запланирована на 20 июня.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Пытавшийся порвать оковы иллюзионист пропал в индийской реке
Индийская полиция, спасатели и волонтеры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, известно также под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.
Обновлено в 07:03
Шоу-бизнес
Новый возлюбленный Ани Лорак был женат на известной певице
Интересным фактом является и то, что в начале своей карьеры она писала песни для Ани.
Обновлено в 02:58
Происшествия
РУСАДА выявило факты нарушения антидопинговых правил в Чувашии
Отдел расследований РУСАДА зафиксировал факты нарушения антидопинговых правил в одном из спортивных училищ Республики Чувашия, информирует официальный сайт организации.
Обновлено в 06:42
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Происшествия
В докладе о катастрофе SSJ-100 нашли «незамеченную деталь»
Сильное задымление и быстрое распространение огня в сгоревшем 5 мая самолете Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) «Аэрофлота» могли возникнуть из-за открытой задней двери в салоне.
Обновлено в 06:28
Армия и оружие
В Ле-Бурже показали европейский истребитель пятого поколения NGF
Новейший европейский истребитель пятого поколения Next Generation Fighter (NGF), разрабатываемый в рамках международной программы FCAS (Future Combat Air System), впервые представлен официально на 53-м Парижском авиационно-космическом салоне (Paris Air Show 2019), передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Названы регионы России с наибольшей распространенностью рака
В министерстве здравоохранения Российской Федерации определили, в каких регионах страны зафиксированы самые высокие показатели распространенности злокачественных новообразований по результатам 2018 года, передает RT.
Обновлено в 04:21
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Армия и оружие
Акулу можно было встретить не только в воде, но и в воздухе
Первый лётный экземпляр поднялся в воздух под управлением лётчика-испытателя Бездетного 17 июня 1982 года.
Обновлено вчера в 18:07
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Политика
В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
NYT узнала о кибератаках США на энергосети России
Хакеры, работающие на американские разведслужбы, участили операции по вмешательству в работу российских энергетических сетей.
Обновлено 15 июня в 14:47
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Общество
Самые бедные семьи с детьми живут на Северном Кавказе
Обновлено в 07:19
Музыка
Лобода прокомментировала слухи о конфликте с Лазаревым
Достоянием общественности стал неожиданный конфликт певицы Светланы Лободы и Сергея Лазарева.
Обновлено вчера в 11:54
Происшествия
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Политика
Пушков поддержал позицию раскритиковавшего Дуду польского журналиста
Российский сенатор Алексей Пушков поддержал позицию польского журналиста Томаша Залевского, раскритиковавшего своего президента Анджея Дуду за высказывание о превосходстве поляков над россиянами.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Илон Маск объявил об удалении аккаунта в Twitter
Бизнесмен и миллиардер Илон Маск известен своей любовью к платформе Twitter, с помощью которой он высказывает свои мысли, ругается с американскими регуляторами и даже отвечает обычным пользователям, если у него хорошее настроение.
Обновлено в 07:03
Армия и оружие
Два дома на юге ДНР повреждены обстрелами ВСУ
Украинские войска в полночь обстреляли курортный поселок Безыменное на юге ДНР, повреждены два дома.
Обновлено в 06:46
Энергетика
В России взлетели цены на бензин
Согласно Карелиястату, 10 июня в Петрозаводске бензин Аи-92 стоил в среднем 41,71 рубля — это самый высокий уровень с октября 2018 года, когда его цена была 41,4 рубля.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал, когда к отцу может вернуться память
Ранее сын Алибасова сообщил, что продюсер очнулся от медикаментозного сна, но в ближайшие несколько дней пробудет под круглосуточным наблюдением врачей, которые в субботу диагностировали положительные результаты после полного обследования организма.
Обновлено в 05:52
Здоровье
Названы пять эмоций, которые сильнее всего подрывают здоровье
Эксперты назвали пять эмоций, подверженность которым может привести к серьезным проблемам со здоровьем, сообщает МедикФорум.
Обновлено вчера в 16:18
Экономика
Китай выразил желание закупать в России куриные лапки
Китай хочет закупать в России куриные лапки в промышленных масштабах.
Обновлено в 00:44