Глава ДНР заявил, что интеграция с Россией перешла в интенсивную фазуРИА Новости 04:16

Интеграция Донбасса с Россией перешла в интенсивную фазу. Но говорить, что она закончится завтра, еще рано.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил о переходе в интенсивную фазу процесса интеграции ДНР с Российской Федерацией.

Глава ДНР заявил, что интеграция с Россией перешла в интенсивную фазу

Происшествия Происшествия Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму Начальник отдела информации и общественных связей крымского управления МВД России Ольга Кондрашова проинформировала о том, что в Симферополе нетрезвый мужчина облил краской памятник "Вежливым людям".

Общество Общество В Саратове уволили чиновницу после отправки учителей на уборку снега

Происшествия Происшествия Экс-главу бывшего генподрядчика Восточного нашли мертвым в Москве Компания «Дальспецстрой» была генеральным подрядчиком строительства космодрома Восточный до марта 2016 года.

Происшествия Происшествия Подозреваемого в краже картины Куинджи из Третьяковки задержали Кража картины Архипа Куинджи из Третьяковской галереи произошла накануне вечером. Неизвестный снял и унес картину прямо с выставки.

Общество Общество Умер профессор журфака МГУ Александр Тертычный

Общество Общество Роскомнадзор снял блокировку с 19 тысяч IP-адресов Роскомнадзор снял блокировку доступа почти с 19 тысяч сетевых IP-адресов, доступ к которым ранее ограничивался, так как через них могла обеспечиваться работа Telegram.

Авто Авто Рынок люксовых авто в 2018 году замедлил рост Самым востребованным автомобилем в 2018 году стал Mercedes-Benz Maybach S-Class, который держит лидерство среди люксовых авто уже не первый год.

Транспорт Транспорт Госавтоинспекция назвала самые популярные нарушения ПДД Больше всего в прошлом году было выявлено таких нарушений Правил дорожного движения (ПДД), как превышение скорости, на втором месте идет несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, а на третьем - проезд на запрещающий сигнал светофора.

Наука Наука Первый в мире алюминиевый двигатель успешно испытали в Новосибирске Инженеры из НГТУ успешно испытали первый в мире алюминиевый двигатель, об это рассказали в пресс-службе Новосибирского государственного технического университета.

Авто Авто Renault показала салон нового Clio Внешний дизайн нового Clio пятого поколения Renault покажет завтра, а премьера новинки состоится 5 марта 2019 года на Женевском автосалоне.

Интернет Интернет В Роскачестве рассказали о способах защиты персональных данных Эксперты Роскачества рассказали, как избежать утечки персональных данных. Для этого нужно соблюдать несколько основных правил.

Авто Авто Закрывшийся завод ЗИЛ продает новые «Бычки» без пробега Всем желающим предлагается приобрести целую заводскую партию автомобилей ЗИЛ 5301 "Бычок".

Авто Авто В России начались продажи нового универсала KIA Ceed SW

Общество Общество Пособия инвалидам и ветеранам проиндексируют с 1 февраля С 1 февраля этого года для отдельных категорий граждан пособия и компенсации будут проиндексированы на 4,3%. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Экономика Экономика «Ъ»: ФРИИ предлагает гражданам заработать на своих персональных данных Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) подготовил проект изменений в закон "Об информации", в рамках которого предлагается разрешить свободный оборот на рынке "деперсонализированных" пользовательских данных.

Происшествия Происшествия Торнадо обрушился на столицу Кубы, не менее трех человек погибло Не менее трех человек погибли, не менее 172 пострадали.

Гаджеты Гаджеты Samsung откажется от пластика в упаковке устройств

Общество Общество «Метрострой» Петербурга объяснил новые судебные иски к нему Компания «Метрострой», с которой власти Санкт-Петербурга разорвали три из четырех контрактов на строительство новых линий метро, объяснила появление судебных исков в адрес компании от городского «Водоканала» и ряда коммерческих структур.

Происшествия Происшествия В Омске проверят информацию об издевательствах в детском саду

Кино Кино В США объявили лауреатов премии Гильдии киноактеров В Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения наград от Гильдии киноактеров США.

Авто Авто Tesla оснастит автомобили новой системой безопасности и музыкой Баха Ожидается, что новый противоугонный комплекс получат электрокары Tesla Model S, Model X и Model 3. При этом Sentry Mode сможет передавать изображение с камер, расположенных как внутри автомобиля, так и снаружи, что позволит быстрее найти угнанный автомобиль.

Политика Политика В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.

Происшествия Происшествия Крыша детсада обрушилась под тяжестью снега в Воронежской области Крыша детского сада обрушилась в городе Поворино Воронежской области, пострадавших нет, сообщил ТАСС начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Хренов.

Авто Авто Mercedes-Benz отзывает в России восемь автомобилей Sprinter Росстандарт сообщил об отзыве восьми автомобилей Mercedes-Benz Sprinter (906) на территории России.

Происшествия Происшествия Суд арестовал блогеров, ездивших по Тюмени со страйкбольным оружием Суд назначил 11 и 12 суток административного ареста двум из четырех блогеров, ездивших по Тюмени со страйкбольным оружием, сообщила РИА Новости в понедельник руководитель пресс-службы УМВД по Тюменской области Светлана Новик.

Экономика Экономика В России ограничили размер процентов по потребительским кредитам В России вступили в силу поправки в законы о потребительском кредите и микрофинансовой деятельности, которые ограничили ставки по потребительским займам.

Происшествия Происшествия Пассажирский лайнер почти столкнулся с бизнес-джетом Falcon Бизнес-джет Falcon опасно сблизился с самолетом Boeing над Ростовской областью.

Авто Авто Chevrolet выпустил специальную серию Corvette Drivers Series Edition Во время гонки Rolex Daytona 24 Hours на минувших выходных, Chevrolet, помимо участия в гонке представил четыре Corvette Drivers - автомобили специальной серии, посвященной автоспорту.