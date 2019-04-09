Глава ДНР заявил, что Донбасс идёт к «полноправному членству» в РоссииLife.ru 01:06

Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что основной целью Донбасса является "возвращение на Родину полноправным членом". По словам Пушилина, Украина принесла региону только "снаряды, разрушения, массы погибших и блокаду", поэтому Донбасс активно движется в сторону России.

Глава ДНР заявил, что Донбасс идёт к «полноправному членству» в России

Происшествия Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.

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