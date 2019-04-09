Политика
Глава ДНР заявил, что Донбасс идёт к «полноправному членству» в РоссииLife.ru 01:06
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что основной целью Донбасса является "возвращение на Родину полноправным членом". По словам Пушилина, Украина принесла региону только "снаряды, разрушения, массы погибших и блокаду", поэтому Донбасс активно движется в сторону России.
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Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
Обновлено в 07:20
Происшествия
Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии
Криминального авторитета Тариэла Мулухова (Ониани) по прозвищу Таро, освободившегося из колонии ранее 9 апреля, арестовали на 40 дней.
Обновлено в 08:20
Происшествия
В Мытищах мать найденных в квартире детей вернулась домой пьяной
Найденные в захламленной квартире в Мытищах четверо детей были с бабушкой, пьяная мать пришла во время работы правоохранителей, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Обновлено в 06:26
Технологии
«ВКонтакте» открыла сервис для изучения ПДД
Обновлено в 06:30
Политика
Путин пошутил про финских туристов в Петербурге
Президент России Владимир Путин на встрече со своим финским коллегой Саули Ниинистё на полях Международного арктического форума пошутил насчет поведения финских туристов.
Обновлено в 07:59
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
Согласно докладу генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году, направленному в Совет Федерации, на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено в 06:32
Политика
Поклонская рассказала об отношении к Зеленскому
Депутат Госдумы Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма рассказала Piter.TV, что ей импонирует кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:02
Происшествия
Бастрыкин завёл дело против судьи арбитража Калмыкии
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело против подозреваемой в мошенничестве судьи арбитражного суда Калмыкии Елены Анжукаевой.
Обновлено в 07:48
Армия и оружие
Японский истребитель F-35 пропал с радаров над Тихим океаном
Новейший японский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, поднявшийся во вторник с авиабазы Мисава на северо-востоке острова Хонсю, исчез с экранов радаров во время выполнения полета над Тихим океаном, сообщили Военно-воздушные силы самообороны Японии.
Обновлено в 08:41
Экономика
Россияне стали реже делать сбережения в валюте
Реже валютные накопления есть у сельских жителей (3%), людей рабочих профессий (5%) и россиян старше 55 лет (5%).
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Депутат Рады напал на представителя команды Зеленского
Обновлено в 06:05
Происшествия
Мужчина задушил жену и помогал полиции ее искать
Избавиться от собственной жены хитроумным способом решил житель Иркутской области.
Обновлено в 07:25
Хоккей
Форвард «Питтсбурга» шокирован результативностью Кучерова в НХЛ
Форвард "Тампы" установил новый рекорд по результативности в одной "регулярке" среди российских хоккеистов, улучшив достижение другого знаменитого представителя России в НХЛ Александра Могильного.
Обновлено в 02:17
Футбол
В Лиге чемпионов стартуют первые четвертьфинальные матчи
В футбольной Лиге чемпионов стартуют матчи ¼ финала. Первые матчи пройдут 9 и 10 апреля.
Обновлено в 08:15
Политика
ФСБ задержала члена «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров объяснил отсутствие Пугачевой на концерте в ее честь
В столичном «Крокусе» состоялся концерт в честь Аллы Борисовны, которая уже через считанные дни отметит 70-летие большим сольным концертом.
Обновлено в 07:56
Здоровье
Минздрав назвал регионы России с самым распространенным детским раком
Немного отстают от антилидеров Сахалин, Хабаровский край, Омская, Архангельская, Смоленская области, а также Пермский край и Санкт-Петербург, где заболеваемость держится на уровне 16-20 человек на 100 тысяч несовершеннолетних.
Обновлено вчера в 05:12
Политика
Закон об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года
Законопроект об устойчивом Рунете вступит в силу с 1 ноября 2019 года, это предусмотрено поправками ко второму чтению в Госдуме, заявил во вторник глава думского комитета по информационной политике Леонид Левин.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Священника отдали под суд за развращение 12-летней девочки
Вологодский священник пойдет под суд за развращение 12-летней девочки и распространении порнографии.
Обновлено в 07:40
Политика
Рекламой с Путиным Порошенко раскалывает страну — Гриценко
Рекламные щиты, на которых изображён президент Украины Пётр Порошенко напротив президента России Владимира Путина раскалывают страну, заявил участник первого тура президентских выборов на Украине Анатолий Гриценко 9 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 08:33
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес
Дочь Владимира Винокура разводится с мужем
Сама Анастасия Винокур отрицает информацию о разводе и подаче иска.
Обновлено вчера в 12:21
Общество
Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки
В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено вчера в 13:02
Политика
Назначены досрочные выборы президента Казахстана
Обновлено в 03:11
Футбол
Мостовой и Карпин находятся в тройке лидеров в голосовании на звание лучшего игрока «Сельты»
На втором месте идет Мостовой (более 4 тысяч голосов). Карпин замыкает первую тройку голосования (почти 2 тысячи голосов).
Обновлено в 06:09
Экономика
МТС может купить онлайн-кинотеатр ivi
Сотовый оператор МТС рассматривает возможность приобретения крупнейшего на российском рынке онлайн-кинотеатра ivi, сообщает РБК.
Обновлено в 03:49
Шоу-бизнес
Обнаженная Лобода взволновала подписчиков
Светлана Лобода сфотографировалась полностью обнаженной. Для приличия артистка, набросила на плечи лишь короткую кожаную куртку.
Обновлено вчера в 11:30
Армия и оружие
Минобороны опровергло сообщения о переброске в Сирию Су-57
Министерство обороны опровергло сообщение одного из сетевых изданий о том, что в Сирию якобы перебросили новейшие самолеты Су-57.
Обновлено в 07:20
Финансы
ЦБ назвал тормоз экономики России
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева заявила, что избыточная долговая нагрузка россиян и юридических лиц может стать тормозом для экономического роста страны.
Обновлено в 08:16