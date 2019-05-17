Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства ЗахарченкоРБК 06:15
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя республики Дениса Пушилина.
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Общество
В Москве началось прощание с Сергеем Доренко
Обновлено в 05:00
Политика
«Нафтогаз» предупредил Киев о рисках проигрыша «Газпрому» в арбитраже
Выведение газотранспортной системы (ГТС) из под контроля «Нафтогаза» по модели OU (ownership unbundling), на которой настаивают власти Украины, может привести к проигрышу российскому «Газпрому» в новом арбитраже.
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100
Капитан самолета Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Шереметьево, несколько раз пытался отклонить судно то вверх, то вниз, причем с максимальным усилием, следует из документа Росавиации, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:29
Кино
Вышел первый трейлер фильма «Зулейха открывает глаза»
Обновлено в 09:24
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Обновлено вчера в 15:16
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Футбол
Касильяс объявит о завершении карьеры
Пинту да Кошта хотел бы сохранить Касильяса в структуре клуба, скорее всего, переговоры с испанцем пройдут по окончанию сезона.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
Самолёт экстренно сел в Одессе из-за сообщения о бомбе
В аэропорту Одессы совершил вынужденную посадку Airbus A321-231 авиакомпании Wind Rose, следовавший из Киева в Шарм-эш-Шейх.
Обновлено в 08:24
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Политика
На Украине арестован бывший командующий Нацгвардией
Аллерова арестовали в зале суда Экс-командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров арестован на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен (177 тысяч долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Xiaomi представила Mi 9 SE в России
Компания Xiaomi объявила о скором начале продаж в России смартфона Mi 9 SE.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие
Атомную подлодку «Казань» не сдадут флоту в 2019 году
В этом году ВМС России не получат обещанную атомную подлодку «Казань», строящуюся в рамках проекта 885 М. Инсайдер в оборонно-промышленном комплексе прокомментировал ситуацию в разговоре с журналистами «ТАСС».
Обновлено в 07:11
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Политика
Трамп отложил введение пошлин на автомобили
Президент США Дональд Трамп отложил введение пошлин на импортные автомобили и детали к ним на полгода. Об этом сообщает Business Insider.
Обновлено в 09:17
Общество
Небольшой смерч на юго-востоке Петербурга сняли на видео
Вчера на парковке перед торговым центром в Кудрово очевидцы наблюдали небольшой смерч.
Обновлено в 05:35
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено вчера в 14:29
Футбол
Российский хавбек перешел в голландский НЕК
Как сообщил "СЭ" сам 19-летний хавбек, он подписал соглашение с клубом на два года.
Обновлено в 09:28
Политика
В штабе Зеленского прокомментировали распад коалиции в Раде
Ранее фракция «Народный фронт» во время заседания Рады объявила о выходе из парламентской коалиции, пишет НСН.
Обновлено в 07:43
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Авто
Российский офис Mercedes-Benz возглавит Хольгер Зуффель
По информации пресс-службы марки, уже 1 сентября в российском офисе произойдут кадровые перемены — ныне действующего главу «Мерседес-Бенц Рус» Яна Мадея сменит Хольгер Зуффель.
Обновлено в 06:59
Экономика
Доходы россиян в 2020 году вырастут почти на 3%
С 2020 года благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами и реальные располагаемые доходы населения увеличатся на 2,9%. Об этом говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились «Известия».
Обновлено вчера в 18:01
Авто
Названы лучшие кроссоверы и внедорожники в России
В классе кроссоверов и внедорожников лучшей моделью в России стал Subaru Outback.
Обновлено в 04:03
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48