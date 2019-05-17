Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства ЗахарченкоРИА Новости 06:32
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Политика
Визит на инаугурацию Зеленского подтвердили пять президентов
Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко.
Обновлено в 11:44
Политика
Голландский учёный представил в Москве книгу о крушении MH17
Крушение лайнера, следовавшего рейсом MH17, на востоке Украины в 2014 году стало отправной точкой для «новой холодной войны» против России.
Обновлено в 14:43
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Наука
В Айове подросток нашел челюсть мастодонта возрастом 34 тыс. лет
Челюсть мастодонта, которой около 34 тыс. лет, обнаружил подросток в Айове. Об этом в пятницу, 17 мая, сообщило агентство Associated Press.
Обновлено в 20:23
Здоровье
Сахалинские поликлиники будут работать в две смены, а стоматология — в три
Лечебные учреждения Сахалинской области вскоре будут работать до 20 часов, то есть, фактически, в две смены.
Обновлено в 20:16
Армия и оружие
Российские военные помогли обменять десять заложников в Сирии
«Состоялся обмен девяти членов незаконных вооруженных формирований на десять граждан Сирии», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:30
Политика
Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады
Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.
Обновлено в 20:45
Общество
Как повторить материал за неделю до экзаменов и не сойти с ума
Повторять материал в ночь накануне экзамена, наверное, самая ужасная идея, которая может прийти в голову.
Обновлено в 13:21
Музыка
Названы имена 10 победителей первого полуфинала «Евровидения»
Обновлено 14 мая в 17:44
Происшествия
Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области
Обновлено в 13:42
Футбол
Моуринью рассказал, когда хочет вернуться к работе
Бывший главный тренер "Реала" и "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что хочет вернуться к работе.
Обновлено в 20:42
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА победили мадридский «Реал» и вышли в финал Евролиги
Баскетболисты московского ЦСКА обыграли мадридский "Реал" со счетом 95:90 в полуфинальном матче "Финала четырех" Евролиги.
Обновлено в 17:09
Кино
Нового Бэтмена может сыграть Роберт Паттинсон
Обновлено в 03:19
Политика
Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника
Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.
Обновлено в 19:04
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Политика
Путин прокомментировал массовое бегство людей из Омска
Обновлено в 05:43
Политика
Коломойский назвал причину возвращения на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что вернулся на Украину по семейным обстоятельствам.
Обновлено в 16:44
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Несколько минут назад в Инстаграм Кати появилась серия фотографий, на которых она позирует с раздвинутыми ногами.
Обновлено в 05:20
Путешествия
После океана Федор Конюхов решил покорить стратосферу
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков
Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
Политика
Джабаров прокомментировал заявление КМСЕ по правам России в ПАСЕ
Ранее 17 мая КМСЕ распространил заявление, в котором говорится, что страны Совета Европы должны иметь право на равное участие в КМСЕ и ПАСЕ.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Обновлено в 15:52
Армия и оружие
Небензя ответил на сомнения постпреда Британии в российской медицине
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя иронично ответил на сомнения, высказанные его британской коллегой Карен Пирс, относительно качества российской медицины.
Обновлено в 13:07