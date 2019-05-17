Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства ЗахарченкоРИА Новости 06:32

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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