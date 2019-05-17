Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства ЗахарченкоРБК 06:15

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя республики Дениса Пушилина.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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