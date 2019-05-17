Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства ЗахарченкоРБК 06:15
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на действующего руководителя республики Дениса Пушилина.
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Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
Обновлено в 10:41
Кино
Актер Пускепалис объяснил решение не сниматься на Западе
Обладатель «Серебряного медведя» Берлинского фестиваля, российский актер Сергей Пускепалис отказывается от предложений сниматься в зарубежном кино из-за неуважительного отношения к образу русского человека.
Обновлено в 03:14
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Технологии
Электрическое аэротакси Lilium поднялось в воздух
Основанная в 2015 году немецкая компания Lilium провела успешные испытания прототипа пятиместного электрического воздушного такси Jet.
Обновлено в 10:04
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Музыка
Соседов: «Россия-1» оказала Лазареву медвежью услугу
Музыкальный критик Сергей Соседов признался, что принципиально не стал бы голосовать на «Евровидении» за Сергея Лазарева, если бы у него была такая возможность.
Обновлено в 11:03
Музыка
Результаты финала шоу «Голос. Дети» аннулированы
Обновлено вчера в 13:46
Хоккей
Василевский сыграет в воротах сборной России в матче с Латвией
Обновлено в 05:16
Наука
Учёные доказали внеземное происхождение амулета Тутанхамона
Австралийские учёные выяснили, что знаменитое пустынное древнеегипетское жёлтое стекло появилось в результате удара метеорита о землю.
Обновлено в 08:51
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Дальмайер является двукратной олимпийской чемпионкой — на Играх 2018 года спортсменка выиграла золото в спринте и гонке преследования, а также завоевала бронзу в индивидуальной гонке.
Обновлено в 08:37
Транспорт
Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00
ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 и-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Музыка
Букмекеры назвали заведомых фаворитов «Евровидения-2019»
Букмекерские конторы составили список фаворитов "Евровидения" из тех, кто уже успел пройти в финал песенного конкурса.
Обновлено в 08:24
Театры
Жена Михаила Боярского станет худруком театра имени Ленсовета
Обновлено в 07:34
Происшествия
Суд арестовал директора НИИ Росрезерва
Басманный суд Москвы арестовал директора НИИ проблем хранения Росрезерва Сергея Уланина по делу о мошенничестве в особо крупном размере.
Обновлено в 10:42
Футбол
«Ювентус» объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера
Главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри покинет пост по окончании нынешнего сезона.
Обновлено в 07:38
Музыка
Лазарев ответил на критику своего выступления на «Евровидении»
Певец Сергей Лазарев отреагировал на критику в свой адрес после выступления в полуфинале конкурса "Евровидение-2019".
Обновлено в 05:15
Энергетика
Ущерб Мозырского НПЗ из-за российской «грязной» нефти составил $30 млн
Стоимость вышедшего из строя из-за загрязненной нефти оборудования на Мозырском НПЗ – около $30 млн, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на вице-премьера Белоруссии Игоря Ляшенко.
Обновлено в 09:59
Политика
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил украинское гражданство
Экс-депутат Государственной думы РФ Илья Пономарев в пятницу сообщил, что получил украинское гражданство.
Обновлено в 10:02
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Авто
BMW M5 получил юбилейную версию M5 Edition 35 Years
В честь 35-летнего юбилея модели BMW M5 немецкий автопроизводитель анонсировал выход эксклюзивной, лимитированной версии модели, отделанной золотом.
Обновлено в 03:37
Политика
В Екатеринбурге журналист, освещавший митинг против строительства храма, напросился на удар
Обновлено в 10:50
Политика
Штаб Зеленского отреагировал на выход «Народного фронта» из коалиции
В сообщении штаба отмечается, что коалиции в Раде не существует уже три года, когда ее покинули фракции «Самопомощи», «Батькивщины» и Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 07:28
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Общество
Непогоду прогнозируют в Москве в начале следующей недели
Майское тепло ожидается в Москве в четверг и пятницу. Таковы прогнозы синоптиков центра погоды «Фобос».
Обновлено вчера в 04:21
Политика
Порошенко вызвал слезы у Юнкера
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заплакал из-за ухода с поста президента Петра Порошенко, сообщил телеканалу «Прямой» бывший замглавы администрации украинского президента Константин Елисеев.
Обновлено в 09:39
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43