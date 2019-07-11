Армия и оружие

Глава ДНР сообщил о критическом ухудшении ситуации в ДонбассеЭкономика сегодня вчера в 16:28

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы ДНР.
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В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

Lenta.ruвчера в 13:04

Глава ДНР заявил об обострении ситуации в республике

Московский Комсомолецвчера в 13:34

Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

РЕН ТВвчера в 13:13

Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

ТАССвчера в 13:08

Ситуация на южном фланге линии фронта в Донбассе критическая — Пушилин

REGNUMвчера в 14:44

В ДНР сообщили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения

RT на русскомвчера в 12:48

В ДНР заявили о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения

РИА Новостивчера в 12:19
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:09, Вашингтон
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