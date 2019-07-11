Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил о критическом ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщается на сайте главы ДНР.

Глава ДНР сообщил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

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