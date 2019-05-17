Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства ЗахарченкоРИА Новости 06:32
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Музыка
Монеточка презентовала новый сингл «Падать в грязь»
Героиня сентябрьского номера «Собака.ru» 2018 года певица Монеточка сегодня, 17 мая, прервала молчание новым синглом «Падать в грязь» — в духе летних ожиданий героиня песни следит за происходящим в обществе и рассказывает о своих простых желаниях.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100
Изначально РИА Новости сообщали, что экипаж SSJ во время ЧП при посадке в Шереметьеве не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество
Накрутка голосов за дочь Алсу в шоу «Голос» подтвердилась
В отношении дочери Алсу Микеллы Абрамовой был выявлен факт массированной автоматизированной отправки соообщений.
Обновлено вчера в 07:36
Армия и оружие
Сирийские силы ПВО отразили удар по Дамаску
Сирийские силы противовоздушной обороны отразили удар по Дамаску, который совершен вечером в пятницу, 17 мая.
Обновлено в 15:52
Политика
Кучма назвал причиной проблем Украины «написанную в Москве историю»
Бывший президент Украины Леонид Кучма заявил, что «все проблемы» его страны заключаются в том, что «история Украины писалась в Москве».
Обновлено в 20:48
Наука
Люди употребляли растительную пищу уже минимум 120 тысяч лет назад
Ученые установили, что люди питались растительной пищей на Земле уже 120 тысяч лет назад.
Обновлено в 17:27
Экономика
СМИ узнали о распродаже Венесуэлой золота в обход санкций на $570 млн
Венесуэла в течение двух последних недель получила $570 млн от продажи золота, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 16:22
Происшествия
Суд арестовал обвиняемого в финансировании ИГ на 50 млн рублей
Черемушкинский суд Москвы отправил под арест 26-летнего уроженца Северной Осетии Георгия Гуева, обвиняемого в финансировании запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 11:20
Общество
Больше 3 тысяч жителей Бурятии переселят из аварийного жилья
В Улан-Удэ прошли общественные слушания нацпроекта "Жильё и городская среда" В Бурятии вырастет объём жилищного строительства, из аварийного жилья расселят 3,6 тысяч человек, а также благоустроят более тысячи дворов.
Обновлено в 20:41
Экономика
Камеры на КАД обойдутся Смольному в 1,7 млрд рублей
Общая стоимость контрактов на два лота составляет 1,7 млрд рублей. Первый лот стоит 879 млн рублей, второй — 895 млн рублей.
Обновлено в 20:37
Политика
Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост
Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.
Обновлено в 18:26
Происшествия
Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали
21-летняя москвичка рассказала, что оставила ребенка в медучреждении, поскольку не справлялась со своими обязанностями.
Обновлено в 17:40
Армия и оружие
Аваков выступит в итальянском суде в защиту подсудимого по делу об убийстве репортера
Министр внутренних дел Украины Аваков заявил, что будет свидетельствовать в итальянском суде в защиту бойца украинского добровольческого батальона Виталия Маркива, подсудимого по делу об убийстве в 2014 году под Славянском итальянского репортера.
Обновлено в 06:35
Политика
Россия воссоздала производство газотурбинных двигателей для фрегатов
Российской промышленности удалось создать судовые газотурбинные двигатели, которые ранее производились на Украине, и обеспечить все строящиеся фрегаты силовыми установками, заявил президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
Обновлено в 12:41
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23
Происшествия
Бастрыкин назвал мотивы устроившего стрельбу в керченском колледже
Мотивами студента Владислава Рослякова, устроившего в октябре 2018 года взрыв и стрельбу в Керченском политехническом колледже, стали неустроенность и социальный протест.
Обновлено в 17:23
Музыка
Лазарев выступил на «Евровидении»
Российский певец Сергей Лазарев выступил во втором полуфинале "Евровидения". Трансляцию можно было увидеть в YouTube.
Обновлено вчера в 16:05
Наука
Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича
Обновлено 15 мая в 12:09
Экономика
АСВ нашло в банке «Югра» редкую и масштабную схему вывода активов
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с редкой, но масштабной схемой вывода активов из банка "Югра".
Обновлено в 12:47
Космос
Мощная магнитная буря на Земле завершилась
Мощная магнитная буря уровня 3 завершилась - магнитосфера Земли вернулась в спокойное состояние, согласно материалам на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук (ФИАН).
Обновлено 15 мая в 03:15
Происшествия
Полковника ФСБ обвинили в получении взятки в $850 тысяч
Полковника Федеральной службы безопасности Кирилла Черкалина обвинили в получении взятки в размере $850 тысяч.
Обновлено вчера в 04:44
Политика
СМИ опубликовали проект указа Зеленского о роспуске Рады
В интернете появился проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады, его опубликовали издания «Страна.ua» и «Обозреватель».
Обновлено в 19:03
Авто
Появились фото новой Skoda Octavia почти без камуфляжа
В Сети появились шпионские снимки новой Skoda Octavia, на которых автомобиль можно увидеть практически без камуфляжа.
Обновлено в 16:57
Общество
Беглов поручил увеличить надбавку классным руководителям
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов дал поручение увеличить надбавку школьным учителям за классное руководство.
Обновлено в 13:08
Космос
Раскрыта точность прогнозов погоды России
По мнению Карелина, запуск спутников на семь типов орбиты позволит получать объем данных, достаточный для использования в сложной модели Земли для точного прогноза на неделю.
Обновлено вчера в 07:19
Происшествия
В Калифорнии разбился истребитель F-16
Истребитель F-16 потерпел крушение возле базы ВВС в Калифорнии, информирует телеканал ABC.
Обновлено вчера в 19:47
Кино
Николос Кейдж сыграет в триллере о полицейском «10 Double Zero»
Голливудский актер Николос Кейдж готовится к съемкам в новом триллере о полицейском «10 Double Zero».
Обновлено в 15:16
Хоккей
Барбашев забросил первую шайбу в плей-офф НХЛ
Россиянин открыл счет в матче, отличившись на 35-й секунде. Для Барбашева эта шайба стала первыой в плей-офф НХЛ.
Обновлено в 20:57
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл опубликовали свидетельство о рождении сына
В свидетельстве в графе с информацией о родителях содержатся данные Меган - «принцесса Соединенного Королевства» и Гарри - «принц Соединенного Королевства».
Обновлено в 20:46
Общество
Умерла самая сердитая кошка Грампи Кэт
Кошка по имени Грампи Кэт, известная по многочисленным интернет-мемам, умерла в возрасте семи лет.
Обновлено в 07:07