Политика

Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства ЗахарченкоРИА Новости 06:32

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства Захарченко

Известия13:10

Глава ДНР заявил о полном раскрытии убийства Захарченко

Газета.Ru09:11

В ДНР установили организаторов убийства Захарченко

РИА Новости08:46

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

РБК06:15

Пушилин: среди заказчиков убийства Захарченко есть граждане Украины и других стран

Коммерсантъ05:52

Пушилин: о раскрытии убийства Захарченко говорить пока преждевременно

ТАСС07:51

В ДНР рассказали об иностранцах среди заказчиков убийства Захарченко

RT на русском06:42
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Политика

Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Верховной рады

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Обновлено в 16:20
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Нелепая погоня спецназа за подозреваемым попала на видео

В интернете появилось видео курьезной погони сотрудников правоохранительных органов за подозреваемым.
Обновлено в 11:03
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Политика

Пять президентов подтвердили участие в инаугурации Зеленского

Главы пяти государств приедут на инаугурацию избранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-секретарь МИД страны Екатерина Зеленко в эфире телеканала «112 Украина» в пятницу, 17 мая.
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Российский полузащитник «Монако» Александр Головин попал в заявку своей команды на матч 37-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
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Армия и оружие

США показали видео с испытаний двух сверхмощных авиабомб GBU-57

Военно-воздушные силы США провели очередное испытание двух сверхмощных авиабомб GBU-57 последней модификации.
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Наука

Ученые описали управляющую движениями организма «черную субстанцию»

Обновлено вчера в 15:20
Космос

Астрономы: невидимая ударная сила пробивает бреши в Млечном Пути

Все выглядит так, словно GD-1 был пробит колоссальным «снарядом» — неизвестным объектом, который оставил рваную «рану».
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Энергетика

Рабочая группа оценит потери Минска от некачественной нефти в «Дружбе»

Российские и белорусские власти создали специальную рабочую группу для детальной оценки прямого и косвенного ущерба от прокачки некачественной российской нефти, загрязненной хлорорганическими соединениями, через белорусский участок нефтепровода «Дружба».
Обновлено в 09:58
Наука

Ученые показали, как меняется голова ребенка во время родов

Группа американских и французских ученых провела сканирование магнитно-резонансным томографом женщин, находившихся на втором периоде родов, и проследила, как в ходе этого процесса меняется череп ребенка.
Обновлено вчера в 05:59
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
Обновлено в 14:07
Общество

РАН передумала делать патриарха и Матвиенко почетными профессорами

Положение, позволяющее присваивать звания почетных профессоров РАН общественным деятелям, было включено в устав академии в 1997 году, однако в 2014 году его отменили.
Обновлено в 14:30
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Пригожин оценил выступление Лазарева на «Евровидении»

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Межгосударственный авиационный комитет (МАК) завершил расшифровку данных черных ящиков самолета SSJ100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево пятого мая.
Обновлено в 15:41
Культура

Скончался американский писатель Герман Воук

Американский писатель Герман Воук умер на 103 году жизни, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на литературного агента автора.
Обновлено в 15:35
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия

«Яндекс» отрицает запрет сотрудникам на полеты на SSJ 100

«Яндекс» отрицает ограничения, касающиеся полетов на Sukhoi Superjet 100 для своих сотрудников.
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Закончилась 12-летняя история «Теории большого взрыва»

Недавно 43-летний Галэки и сам стал отцом - первенца актеру подарила его 21-летняя девушка Элейна Мейер.
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Полиция задержала мать девочки, оставленной в московской поликлинике

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Марат Башаров вышел в свет с бывшей женой после развода

Одной из причин послужило избиение супруги Маратом.
Обновлено в 09:34
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В Росавиации рассказали о действиях командира сгоревшего SSJ100

Обновлено в 09:29
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Эксперт Group-IB объяснил, как «покупались» голоса в шоу «Голос. Дети»

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Армия и оружие

Россия поставит армии Венесуэлы тысячи сухпайков

Вооруженные силы Венесуэлы получат от России более 16 тысяч сухпайков, сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.
Обновлено в 13:20
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Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» на один год

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Армия и оружие

Опубликованы планы США по развалу России

Разведывательно-аналитический центр США Rand Corporation опубликовал доклад по развалу России.
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Суд арестовал еще восемь участников акций против храма в Екатеринбурге

Обновлено вчера в 15:14
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В Австрии потребовали отставки вице-канцлера из-за «сделки с россиянкой»

Лидеры оппозиционных партий Национального совета Австрии (нижняя палата парламента) выступили с требованием отправить в отставку вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе.
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Суд арестовал директора НИИ Росрезерва

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Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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