Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства ЗахарченкоРИА Новости вчера в 06:32

Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.

Политика Порошенко уволил экс-генсека НАТО с должности своего советника Президент Украины Петр Порошенко уволил бывшего генсека НАТО Андреса Расмуссена с должности своего внештатного советника.

Политика Опубликован проект указа Зеленского о роспуске Рады Издание «Страна.ua» опубликовало проект указа избранного президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на сообщения об ошибках пилотов SSJ-100 Авиакомпания «Аэрофлот» опровергла сообщения о том, что экипаж самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при посадке в аэропорту Шереметьево, нарушил инструкции.

Политика Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину В Белоруссии приостановили транзит российской нефти в направлении Украины. Об этом сообщает концерн "Белнефтехим".

Общество В Екатеринбурге остановили строительство храма после протестов Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил об остановке строительства храма святой Екатерины на месте одного из городских сквером.

Музыка Клип Лазарева вошел в пятерку самых популярных на «Евровидении-2019» Видеоклип на песню Scream Сергея Лазарева, представляющего Россию на «Евровидении», попал в пятерку самых просматриваемых роликов на YouTube-канале конкурса, передает РИА Новости.

Общество В Башкирии за нескошенную траву оштрафовали инвалида без руки и ног В Архангельской районе республики инвалид без руки и ног получил штраф за нескошенную траву в огороде.

Футбол ЦСКА переиграл «Реал» и вышел в финал Евролиги Баскетбольный московский клуб ЦСКА в упорнейшей борьбе обыграл мадридскую команду «Реал» в матче полуфинала Евролиги.

Армия и оружие Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке "Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.

Происшествия Юлия Скрипаль намерена выступить с заявлением, пишут СМИ Родственница пострадавшей от "Новичка" в Солсбери Юлии Скрипаль Виктория рассказала, что Юлия может сделать заявление "в ближайшее время".

Происшествия Бросившую дочь в поликлинике москвичку задержали Полицейские задержали женщину, которая бросила свою дочь в поликлинике на севере Москвы.

Происшествия При взрыве в банке на Украине пострадали шесть человек На Украине в городе Старобельске Луганской области мужчина взорвал гранату в отделении банка, в результате произошедшего пострадали шесть человек, в том числе сотрудник полиции.

Шоу-бизнес Стало известно, кто выкупил имя Егора Крида у Black Star Лейбл диктовал ему собственные условия, а генеральный директор Пашу прямо заявил, что Булаткин может стать кем угодно, но его псевдоним как товарный знак принадлежит продюсерскому центру Тимати.

Политика Посольство России в Лондоне раскритиковало статью FT про Крымский мост Российское посольство в Великобритании раскритиковало статью газеты Financial Times про Крымский мост, обвинив журналистов, готовивших материал, в манипулировании фактами и игнорировании официальной статистики.

Наука Расшифрована загадочная рукопись Войнича Рукопись Войнича представляет собой средневековый труд, написанный в XV веке неизвестными авторами.

Армия и оружие Ракетные эсминцы США снова появились в Персидском заливе Преодолев Ормузский пролив, ракетные эсминцы ВМС США McFaul и Gonzalez вошли в Персидский пролив, сообщил источник в Пентагоне 17 мая, информацию об этом опубликовали на сайте Военно-морского института США.

Авто Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.

Экономика Минтруд предложил новый расчет прожиточного минимума для пенсионеров Минтруда и социальной защиты предложило новые правила расчета прожиточного минимума пенсионеров в регионах для установления социальной доплаты к пенсии.

Экономика Инвесторы вывели с фондового рынка России около $430 млн За неделю с 8 по 15 мая 2019 года инвесторы вывели из фондов, ориентированных на Россию, около $430 млн, свидетельствуют данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

Музыка Google предсказал победителей «Евровидения» на основе запросов "Уже сегодня вы можете узнать, кто выиграет по версии пользователей Google Поиска, если бы баллы начислялись странам за то, насколько активно их участников ищут жители других стран", - говорится в сообщении.

Религия Шахрин объяснил, зачем нужен храм в центре Екатеринбурга Лидер группы «Чайф» Владимр Шахрин снова выступил в поддержку строительства храма Святой Екатерины на месте сквера возле театра драмы.

Технологии AliExpress будет доставлять товары в «Перекресток» и «Пятерочку» Х5 Retail Group договорилась с AliExpress о доставке заказов в свои магазины, сообщил в пятницу гендиректор "Пятерочки" Сергей Гончаров.