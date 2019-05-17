Политика
Глава ДНР рассказал о заказчиках убийства ЗахарченкоРИА Новости 06:32
Следствие установило организаторов, исполнителей и заказчиков убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
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Шоу-бизнес
Екатерина Варнава с раздвинутыми ногами повеселила публику
Обновлено в 05:20
Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Транспорт
Столичным водителям посоветовали отложить поездки до 20:00
ЦОДД в своем Twitter просит столичных водителей отложить поездки на машинах до 20:00 из-за плотного дорожного движения в сторону области.
Обновлено в 11:25
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Волгограде 13 человек пострадали в ДТП с маршруткой и «КамАЗом»
В результате ДТП пострадали 13 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Обновлено в 12:39
Происшествия
Ученого Кудрявцева после обследования вернули из больницы в СИЗО
Кудрявцев был направлен в больницу 13 мая после решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который по обращению ученого обязал российские власти обеспечить ему медицинское сопровождение, не связанное с пенитенциарной системой, и госпитализировать его в гражданскую больницу для обследования и лечения.
Обновлено в 12:12
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Обновлено вчера в 17:25
Транспорт
Крупнейший чартер России отменил питание на рейсах короче пяти часов
На всех рейсах авиакомпании Azur Air длительностью менее пяти часов пассажирам экономического класса будут предлагать только горячие напитки и воду, питание предоставляться не будет.
Обновлено в 08:58
Общество
X5 рассказала о новой концепции «Пятерочки»
Обновлено в 03:19
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА
По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Общество
Роспотребнадзор выявил ГМО в овсяной каше Nestle
Генетически модифицированную папайю выявили в овсяной каше быстрого приготовления. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Обновлено в 11:10
Общество
Жители улицы Рубинштейна начали протест против Legal Street
Обновлено вчера в 13:35
Гаджеты
Удешевленный смартфон Xiaomi Mi 9 SE появится на рынке РФ
Xiaomi представила в России удешевленный Xiaomi Mi 9 SE, а также назвала дату старта продаж и стоимость новинки.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Женщину с коляской сбили в Калуге
Как будто водитель держал нажатым тормоз, а потом перенес ногу на газ. "Рено" задел женщину, державшую коляску.
Обновлено в 10:05
Игры
Valve бесплатно раздает игру Guacamelee
Обновлено вчера в 15:24
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец
Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Хоккей
Овечкин претендует на звание самой красивой улыбки в НХЛ
Нападающий сборной России по хоккею и клуба «Вашингтон» Александр Овечкин вошёл в список претендентов на звание самой красивой улыбки в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
Обновлено в 12:44
Футбол
ЦСКА разгромил «Ахмат» в молодежном первенстве, забив 7 голов
ЦСКА разгромил «Ахмат» со счетом 7:1 в матче 29-го тура молодежного первенства РПЛ.
Обновлено в 13:05
Футбол
Церемония открытия стадиона «Динамо» состоится в следующем сезоне
Полноценная церемония открытия обновленного стадиона "Динамо" в Петровском парке состоится в начале следующего сезона, сообщил генеральный директор управляющей компании "Динамо" Андрей Лунтовский.
Обновлено в 09:30
Авто
Audi в России отзывает около 500 кроссоверов Q5
Обновлено в 11:42
Политика
Экс-депутат Госдумы Пономарев получил гражданство Украины
Экс-депутат Госдумы Илья Пономарев получил гражданство Украины.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес продемонстрировала идеальный пресс
На снимке 49-летняя знаменитость показала идеальный пресс, ставший причиной зависти для многих её более молодых подписчиц.
Обновлено в 11:27
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23
Энергетика
Газпром открыл два новых месторождения с запасами газа на Ямале
Российская энергетическая компания ПАО «Газпром» открыла два новых месторождения газа с запасами более 500 миллиардов кубов, передает ТАСС.
Обновлено в 10:34
Космос
В NASA обнаружили признаки «усыхания» Луны
Ученые NASA заявили, что Луна постепенно сжимается. За последние несколько сотен миллионов лет спутник Земли "усох" на 50 метров.
Обновлено 14 мая в 06:15
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено вчера в 05:23