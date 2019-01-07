Религия
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всё православное население Республики с Рождеством Христовым.
Новостной фронт01:08
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Глава Карачаево-Черкесии поздравил православных верующих с Рождеством
Сайт Главы и Правительства КЧРвчера в 10:00
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Религия
Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Религия
Главное Рождественское богослужение пройдет в Казанском соборе
Обновлено вчера в 10:57
Религия
Медведев поздравил россиян с Рождеством
Обновлено вчера в 17:40
Религия
Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке
Эстонский премьер-министр Юри Ратас поздравил по-русски православных христиан страны с Рождеством.
Обновлено в 03:08
Религия
Брянский губернатор Александр Богомаз Рождество встретил в Клинцах
В Клинцовском Петропавловском соборе в канун Рождества Христова прошло праздничное богослужение, на котором присутствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 03:43
Религия
В Севастополе людей не пускают в храм на рождественскую службу
Жителей Севастополя не пускают на рождественскую службу во Владимирский кафедральный собор.
Обновлено вчера в 12:37
Религия
Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым.
Обновлено вчера в 06:42
Религия
В Тамбовской области отмечают Рождество
В Тамбовской области отмечают Рождество.
Обновлено в 04:05
Религия
Митрополит Исидор поздравляет смолян с Рождеством Христовым
Обновлено вчера в 23:00
Религия
Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах
В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.
Обновлено вчера в 22:10
Религия
Астраханцев ожидают Рождественские гуляния
Сегодня в Астрахани и сёлах губернии начинаются праздничные Рождественские гуляния.
Обновлено в 02:09
Религия
В канун Рождества в Татарстане храмы проверили на пожаробезопасность
Обновлено вчера в 12:22
Религия
Жители Мордовии встретили светлый праздник Рождества Христова
Обновлено в 02:50
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Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Рождеством
Обновлено вчера в 09:01
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В центре Тбилиси перекроют движение
Обновлено вчера в 12:49