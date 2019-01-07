Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всё православное население Республики с Рождеством Христовым.

Религия Религия Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.

Религия Религия Главное Рождественское богослужение пройдет в Казанском соборе

Религия Религия Медведев поздравил россиян с Рождеством

Религия Религия Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке Эстонский премьер-министр Юри Ратас поздравил по-русски православных христиан страны с Рождеством.

Религия Религия Брянский губернатор Александр Богомаз Рождество встретил в Клинцах В Клинцовском Петропавловском соборе в канун Рождества Христова прошло праздничное богослужение, на котором присутствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Религия Религия В Севастополе людей не пускают в храм на рождественскую службу Жителей Севастополя не пускают на рождественскую службу во Владимирский кафедральный собор.

Религия Религия Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым.

Религия Религия В Тамбовской области отмечают Рождество В Тамбовской области отмечают Рождество.

Религия Религия Митрополит Исидор поздравляет смолян с Рождеством Христовым

Религия Религия Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.

Религия Религия Астраханцев ожидают Рождественские гуляния Сегодня в Астрахани и сёлах губернии начинаются праздничные Рождественские гуляния.

Религия Религия В канун Рождества в Татарстане храмы проверили на пожаробезопасность

Религия Религия Жители Мордовии встретили светлый праздник Рождества Христова

Религия Религия Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Рождеством