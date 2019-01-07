Религия

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Рождеством
Новостной фронт
01:08

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин поздравил всё православное население Республики с Рождеством Христовым.
Новостной фронт01:08

Подробнее о событии

Глава ДНР поздравил жителей Республики с Рождеством

Новостной фронт01:08

Поздравление Главы ДНР Дениса Пушилина с Рождеством Христовым

КП - Донецквчера в 17:59

Глава Карачаево-Черкесии поздравил православных верующих с Рождеством

Сайт Главы и Правительства КЧРвчера в 10:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл призвал не становиться рабами гаджетов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не впадать в зависимость от гаджетов, которая, по его мнению, как алкоголь и наркотики, лишает человека свободы.
Обновлено в 03:24
Религия

Главное Рождественское богослужение пройдет в Казанском соборе

Обновлено вчера в 10:57
Религия

Медведев поздравил россиян с Рождеством

Обновлено вчера в 17:40
Религия

Премьер Эстонии поздравил православных с Рождеством на русском языке

Эстонский премьер-министр Юри Ратас поздравил по-русски православных христиан страны с Рождеством.
Обновлено в 03:08
Религия

Брянский губернатор Александр Богомаз Рождество встретил в Клинцах

В Клинцовском Петропавловском соборе в канун Рождества Христова прошло праздничное богослужение, на котором присутствовал губернатор Брянской области Александр Богомаз.
Обновлено в 03:43
Религия

В Севастополе людей не пускают в храм на рождественскую службу

Жителей Севастополя не пускают на рождественскую службу во Владимирский кафедральный собор.
Обновлено вчера в 12:37
Религия

Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поздравил кузбассовцев с Рождеством Христовым.
Обновлено вчера в 06:42
Религия

В Тамбовской области отмечают Рождество

В Тамбовской области отмечают Рождество.
Обновлено в 04:05
Религия

Митрополит Исидор поздравляет смолян с Рождеством Христовым

Обновлено вчера в 23:00
Религия

Фото: православные новосибирцы провели рождественскую ночь в храмах

В ночь на 7 января в храмах Новосибирска прошли рождественские богослужения — НГС публикует фотографии из Храма в честь Успения Пресвятой Богородицы на Затулинском жилмассиве.
Обновлено вчера в 22:10
Религия

Астраханцев ожидают Рождественские гуляния

Сегодня в Астрахани и сёлах губернии начинаются праздничные Рождественские гуляния.
Обновлено в 02:09
Религия

В канун Рождества в Татарстане храмы проверили на пожаробезопасность

Обновлено вчера в 12:22
Религия

Жители Мордовии встретили светлый праздник Рождества Христова

Обновлено в 02:50
Религия

Вячеслав Володин поздравил саратовцев с Рождеством

Обновлено вчера в 09:01
Религия

В центре Тбилиси перекроют движение

Обновлено вчера в 12:49
ещё по теме
Рождество Христово
Один из главных христианских праздников, установленный в честь рождения во плоти Иисуса Христа от Девы Марии. В православии входит в число господских двунадесятых праздников и предваряется 40-дневным Рождественским постом.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное