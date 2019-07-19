Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по ДонбассуМосковский Комсомолец 13:16
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины. Пушилин поведал, что он с главой ЛНР Пасечником придерживается только минских соглашений.
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 18:13, Вашингтон
Армия и оружие
Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника
Обновлено в 16:31
Политика
Владимир Путин прибыл в Магнитогорск
Президент России Владимир Путин вечером 19 июля прилетел в Магнитогорск.
Обновлено в 12:23
Интернет
Хакеры в июле взломали серверы московской IT-компании «Сайтэк»
Не исключено, что это крупнейшая в истории утечка данных о работе российских спецслужб в интернете.
Обновлено в 15:30
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Фотография Лободы после концерта напугала поклонников
Певица Светлана Лобода напугала поклонников, показав травмы после концерта.
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева призналась, что ей снятся кошмарные сны с участием дочери
Как ранее признавалась Кудрявцева, ее телефон забит фотографиями дочери, среди которых иногда попадаются снимки кота.
Обновлено в 17:39
Политика
Путин назвал возможную причину для отказа от президентства
В июльском интервью итальянской газете Corriere della Sera, рассуждая о планах после президентства, политик отметил, что ему предстоит еще пять лет напряженной работы и что пока рано говорить о том, чем он займется спустя это время.
Обновлено в 17:54
Кино
Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе 6»
В шестой части, которая получила заглавие «Темные судьбы» вернется Эдвард Ферлонг, игравший Джона Коннора в культовом «Терминатор 2: Судный день».
Обновлено в 03:13
Экономика
В Boeing подсчитали потери из-за простоя 737 MAX
Компания Boeing подсчитала убытки из-за запрета на полеты для самой продаваемой модели своих лайнеров - линейки новейших 737 MAX.
Обновлено в 06:50
Политика
Путин ввел электронные визы в Петербурге
Президент России Владимир Путин заявил, что указ о режиме электронной визы будет введен на территории Петербурга и Ленобласти.
Обновлено вчера в 11:02
Политика
Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье
Обновлено в 05:48
Авто
«КамАЗ» презентовал новый флагманский тягач K5
«КамАЗ» принял участие в презентации современных образцов автотехники, которую организовала компания ПАО «Транснефть» в Самарской области, где презентовал серийную версию нового флагманского грузовика линейки К5.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие
Бой советского и американского танков в Польше сняли на видео
В интернете появилось видео, на котором запечатлен учебный танковый бой между Abrams и Т-72М, точнее, его лицензионной копии PT-91 Twardy.
Обновлено в 10:03
Космос
NVIDIA обновила техно-демку высадки на лунную поверхность
В NVIDIA сообщили, что эффект освещения воссоздан со всей тщательностью, и полностью соответствует световым эффектам, которые космонавты могли наблюдать в тот день, стоя на поверхности Луны.
Обновлено в 15:29
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин пообещал машинку мальчику из Тулуна
Президент России Владимир Путин пообещал мальчику из пострадавшего от паводка Тулуна подарить ему радиоуправляемый «Мерседес».
Обновлено в 05:50
Футбол
Сборная Алжира второй раз в истории выиграла Кубок африканских наций
Футболисты сборной Алжира нанесли поражение команде Сенегала в финале Кубка африканских наций и во второй раз в истории завоевали трофей.
Обновлено в 16:58
Наука
В Китае обнаружили древние рисунки на костях возрастом 125 тысяч лет
В Китае нашли древнейшие рисунки на костях, возраст которых составляет около 105–125 тысяч лет.
Обновлено вчера в 14:34
Происшествия
В Санкт-Петербурге BMW упал в Обводной канал
Обновлено в 17:11
Интернет
Google и Facebook следят за пользователями порносайтов
Исследователи Корнеллского университета в США выяснили, что Google и Facebook следят за пользователями, которые в режиме инкогнито посещают порносайты.
Обновлено вчера в 13:22
Экономика
Правительство снимет запрет на госзакупки импортной продукции
Правительство планирует разрешить госзакупки ряда наименований импортной продукции, строгий запрет в дальнейшем будет действовать только для оборонной отрасли.
Обновлено в 11:45
Кино
В сети появился второй трейлер сериала «Темные начала»
В сети появился второй трейлер сериала "Темные начала". Новое фэнтези снимают по одноименной трилогии английского писателя Филипа Пулмана.
Обновлено в 08:56
Здоровье
Врачи предупредили об опасности популярных в России детокс-диет
Россиян призвали осторожнее относиться к современным детокс-диетам, поскольку зачастую они могут вредить здоровью.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Индия озвучила условия закупки российских истребителей Су-57
Условия закупки истребителей Су-57 у России озвучил главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханова.
Обновлено в 01:36
Космос
Участник новой экспедиции МКС назвал лучшего кандидата в космонавты
Лучшим кандидатом в космонавты является человек, у которого нет волос на голове, пошутил член экспедиции МКС-60/61 Лука Пармитано во время предполетной пресс-конференции в пятницу.
Обновлено в 10:11
Политика
Путин упростил получение гражданства России для всех жителей Донбасса
Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено 17 июля в 12:34
Культура
Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии в реанимации
Знаменитая отечественная актриса Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Обновлено в 03:54
Футбол
Сын Тюрама переходит в «Боруссию» из Менхенгладбаха
Нападающий «Генгама» Маркус Тюрам перейдет в «Боруссию» из Менхенгладбаха.
Обновлено в 09:23
Политика
Россия не намерена обсуждать статус Крыма в «нормандском формате»
ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что российская сторона не намерена принимать участие в обсуждении статуса Крыма на встрече так называемой нормандской четвёрки.
Обновлено в 06:50