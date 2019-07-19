Политика
Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по ДонбассуМосковский Комсомолец вчера в 13:16
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины. Пушилин поведал, что он с главой ЛНР Пасечником придерживается только минских соглашений.
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Экономика
Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю
Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
Обновлено в 00:00
Политика
Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск
В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду
Обновлено вчера в 22:21
Происшествия
В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1
Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 07:27
Кино
Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов
Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Музыка
Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России
Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия
Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России
Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Общество
Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле
Обновлено вчера в 11:14
Наука
Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона
Обновлено 17 июля в 09:46
Политика
СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР
В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 10:06
Политика
Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами
Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
Обновлено вчера в 15:52
Шоу-бизнес
У певицы Светланы Лободы начала чернеть левая нога
Певица Светлана Лобода показала фотографии своих ног после танцевальной тренировки. Поклонники испугались за Лободу.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
В США задумались о снижении призывного возраста
В США обсуждают возможность снижения призывного возраста до 16 лет, пишет The Washington Times.
Обновлено вчера в 19:41
Гаджеты
Xiaomi Mi 9 получит 9 новых функций и возможностей, в их числе — Android 10
Глава Xiaomi неожиданно опубликовал перечень из девяти новых функций, которые скоро появятся в модели Mi 9.
Обновлено в 00:15
Шоу-бизнес
Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Купера
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России
В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе
В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено 18 июля в 09:00
Политика
Иран заявил о захвате британского танкера
Обновлено вчера в 14:35
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
Обновлено вчера в 22:41
Хоккей
Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина
В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено 18 июля в 15:00
Происшествия
Дезертир с гранатой задержан у здания Рады
В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено вчера в 14:27
Происшествия
Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда
Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Политика
Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины
Указ президента России об упрощении процесса предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей сочли посланием Западу о необходимости начать федерализацию Украины.
Обновлено вчера в 10:17
Космос
Рогозин поздравил главу NASA c 50-летием высадки на Луну
Обновлено в 00:17
Баскетбол
ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса
Обновлено вчера в 13:28