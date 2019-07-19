Политика

Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по ДонбассуМосковский Комсомолец вчера в 13:16

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что «народные республики» не поддерживают план лидера «Оппозиционной платформы» Виктора Медведчука по созданию автономного региона в составе Украины. Пушилин поведал, что он с главой ЛНР Пасечником придерживается только минских соглашений.
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Пушилин опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Взгляд.рувчера в 12:01

В ДНР в очередной раз подтвердили приверженность Минским соглашениям

РЕН ТВвчера в 13:44

ДНР и ЛНР опираются не на план Медведчука, а на Минские соглашения — Пушилин

Украина.рувчера в 09:51

Донбасс открестился от плана Медведчука

Телеканал 360°вчера в 13:11

В Донбассе открестились от поддержки плана Медведчука

Lenta.ruвчера в 11:22

Глава ДНР опроверг поддержку плана Медведчука по Донбассу

Московский Комсомолецвчера в 13:16

МОЛНИЯ: Глава ДНР опроверг заявление Медведчука

Rusvesna.suвчера в 09:20
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:31, Вашингтон
Экономика

Падение ставки ФРС США впервые за 10 лет: что это даст России и рублю

Специально для "Российской газеты" Марк Гойхман, руководитель группы аналитиков ЦАФТ, предположил действия американского регулятора по ставке и рассказал, что ждать мировой экономике и курсу рубля: - У большинства участников финансового рынка не вызывает сомнения, что на заседании ФРС США 30-31 июля ставка впервые за 10 лет будет понижена.
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Политика

Президент Владимир Путин прилетел в Магнитогорск

В Магнитогорск прибыл президент Владимир Путин. С минуты на минуту он появится на аглофабрике ММК.
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Политика

Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй

Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
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Политика

Саакашвили снял свою партию с выборов в Раду

Обновлено вчера в 22:21
Происшествия

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,1

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Греции недалеко от Афин, сообщает Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Обновлено вчера в 07:27
Кино

Умер актер сериала «Государственная граница» Август Милованов

Актер снимался в трех сериях этого фильма. Кроме того, Милованов является народным артистом и лауреатом государственной премии Белоруссии.
Обновлено вчера в 10:20
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Музыка

Эд Ширан спел на стадионе «Спартака» в форме сборной России

Поп-музыкант Эд Ширан в пятницу, 19 июля, выступил на стадионе «Спартака» в Москве.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Усыновившая детей московская гей-пара уехала из России

Живущая в Москве и воспитывающая детей гомосексуальная пара уехала из России и может не вернуться домой из-за уголовного дела против сотрудников соцзащиты, допустивших усыновление.
Обновлено вчера в 11:08
Армия и оружие

Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране

Обновлено вчера в 19:46
Общество

Greenpeace запустил проект EarthApp по «состариванию» мест на Земле

Обновлено вчера в 11:14
Наука

Физики впервые упаковали 20-кубитную запутанность в 2 фотона

Обновлено 17 июля в 09:46
Политика

СБУ обвинила «Мотор Сич» в финансировании ДНР

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что группа компаний «Мотор Сич» на протяжении двух лет финансировала деятельность самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).
Обновлено вчера в 10:06
Политика

Путин не верит в отравление Скрипаля британскими спецслужбами

Президент России Владимир Путин оценил вероятность того, что британские спецслужбы могли отравить бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля.
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У певицы Светланы Лободы начала чернеть левая нога

Певица Светлана Лобода показала фотографии своих ног после танцевальной тренировки. Поклонники испугались за Лободу.
Обновлено вчера в 13:41
Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

Украинские пользователи Сети отреагировали на инцидент между президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Степаном Полтораком.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

В США задумались о снижении призывного возраста

В США обсуждают возможность снижения призывного возраста до 16 лет, пишет The Washington Times.
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Гаджеты

Xiaomi Mi 9 получит 9 новых функций и возможностей, в их числе — Android 10

Глава Xiaomi неожиданно опубликовал перечень из девяти новых функций, которые скоро появятся в модели Mi 9.
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Шоу-бизнес

Хромченко нашла общие черты у Леди Гаги и матери Купера

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Армия и оружие

Глава военной разведки США сравнил угрозы от Китая и России

В июле кандидат на пост главы Пентагона, выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер, заявил о состоянии «кибервойны» между США и Китаем с Россией.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают страховые пенсии в августе

В начале августа работавшим в прошлом году пенсионерам беззаявительно перерасчитают страховые пенсии.
Обновлено 18 июля в 09:00
Политика

Иран заявил о захвате британского танкера

Обновлено вчера в 14:35
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Российский лидер Владимир Путин заявил, что ему не нравится, как идет темп устранения последствий наводнений, накрывших Иркутскую область.
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Хоккей

Хоккеист Артемий Панарин раскритиковал президента Владимира Путина

В интервью сайту Sports.ru хоккеист высказал мнение, что российскому лидеру уже психологически непросто трезво оценивать ситуацию, так как вокруг него есть много людей, подталкивающих главу страны к тем или иным решениям.
Обновлено 18 июля в 15:00
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Дезертир с гранатой задержан у здания Рады

В Киеве сотрудники полиции задержали у здания Рады мужчину с гранатой в сумке.
Обновлено вчера в 14:27
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Хакеры взломали электронную почту и Twitter Скотланд-Ярда

Электронная почта и страница Скотланд-Ярда в Twitter были взломаны хакерами, пишет BBC.
Обновлено вчера в 23:46
Политика

«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа

Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Политика

Климкин увидел в указе Путина намек на федерализацию Украины

Указ президента России об упрощении процесса предоставления российского гражданства всем жителям Донецкой и Луганской областей сочли посланием Западу о необходимости начать федерализацию Украины.
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Рогозин поздравил главу NASA c 50-летием высадки на Луну

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ЦСКА подписал греческого баскетболиста Куфоса

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Денис Владимирович Пушилин
Государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава Донецкой Народной Республики, верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР с 20 ноября 2018 года.
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Виктор Владимирович Медведчук
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Лидер общественного движения «Украинский выбор» с 14 апреля 2012 года. Глава Администрации президента Украины в 2003-2005 годах, первый вице-спикер Верховной рады Украины в 2000-2001 годах, вице-спикер Верховной рады Украины в 1998-2000 годах, народный депутат Украины II, III, IV созывов.
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