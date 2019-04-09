Политика

Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в РоссииИзвестия 05:31

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
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Денис Пушилин
Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем.
— Денис ПушилинРИА Новости вчера в 21:26

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