Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в РоссииИзвестия 05:31
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
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Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем.
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Происшествия
Началось слушание по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 06:51
Армия и оружие
На Западе оценили боеприпасы РФ, пробивающие лучшие танки США
Американское издание The National Interest восхитилось новейшим боевым танком России Т-14 на платформе "Армата", пушками и снарядами в публикации, которая посвящена бронетанковым войскам и вооружению РФ.
Обновлено в 02:48
Спорт
Спортсменов собираются штрафовать за использование допинга
9 апреля депутаты приняли во втором, основном чтении законопроект, который предполагает включение спортсменов в число субъектов соответствующих административных правонарушений.
Обновлено в 05:00
Общество
В Росгвардии прокомментировали обращение ветеранов ОМОНа к Путину
Бывшие сотрудники ОМОНа, которые выложили видеообращение к Владимиру Путину, ранее были предупреждены, что жилье, которое их просят освободить, является служебным, и с соответствующими документами они ознакомились под личную подпись, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
Обновлено вчера в 21:13
Политика
Лавров: Ни один из вопросов в Арктике не требует военного решения
Россия уверена, что вопросы, которые на сегодняшний день стоят перед Арктическим регионом, не требуют военного решения.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РФ Алексея Булдакова похоронили на "Аллее актеров" на 21-м участке Троекуровского кладбища, рядом с заслуженными артистами России Натальей Крачковской и Дмитрием Брусникиным.
Обновлено вчера в 08:31
Экономика
Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40
Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40.
Обновлено в 02:31
Здоровье
Роспотребнадзор обязал школы и детсады использовать йодированную соль
Роспотребнадзор обязал детские сады и школы использовать только йодированную соль.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Космос
Солнце может «обстрелять» Землю плазменным дождём
Обновлено вчера в 06:15
Политика
В Генпрокуратуре поддержали отмену клеток и «аквариумов» в судах
В Генпрокуратуре России во вторник назвали "совершенно ненормальным", что подследственных в судах содержат в клетках или "аквариумах".
Обновлено в 05:34
Спорт
Российский боксер Галанов дисквалифицирован на два года
Бронзовый призер чемпионата мира-2017 российский боксер Тамир Галанов дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Более 13 тыс. человек примут участие в параде Победы
Обновлено в 06:29
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Театры
Актёра Сухорукова выписали из больницы
Российского актёра театра и кино Виктора Сухорукова выписали из больницы после ЧП в Театре имени Моссовета, в результате которого он получил травму руки, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя НИИ им. Склифосовского.
Обновлено в 02:54
Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Конор Макгрегор напал на болельщика в пабе
Полиция Дублина расследует очередной инцидент с участием бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора.
Обновлено в 05:32
Экономика
Системно значимые банки могут присоединить к системе быстрых платежей
Изменение вступает в силу с 1 сентября 2019 года. ЦБ запустил систему быстрых платежей в конце января.
Обновлено вчера в 18:44
Шоу-бизнес
Ирина Шейк поделилась восхитительными фото в бикини
33-летняя Ирина Шейк выглядит в пляжном наряде очень убедительно.
Обновлено в 06:16
Экономика
В России предложили ввести катастрофические бонды
Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, "дочка" ЦБ) обсуждает с Московской биржей создание нового финансового инструмента - катастрофических облигаций, привязанных к рискам катастрофических событий.
Обновлено в 05:36
Общество
WWF: россияне назвали Калмыкию самым неэкологичным регионом
Согласно исследованию Всемирного фонда дикой природы (WWF), на которое ссылается «РИА Новости», жители Калмыкии хуже всего оценили экологическую обстановку в своем регионе.
Обновлено в 02:48
Политика
Немцы в ПАСЕ ответили руганью на вопрос украинцев о России
Руководитель делегации Германии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Андреас Ник отреагировал недопустимыми ругательствами на вопрос украинских депутатов о России.
Обновлено вчера в 11:42
Политика
ФСБ задержала диверсанта «Правого сектора» по фамилии Пирожок
В Москве задержали члена "Правого сектора" (запрещен в России) Игоря Пирожка, который был направлен в Россию для агитации и вербовки, сообщает региональное управление ФСБ.
Обновлено в 07:15
Шоу-бизнес
Сын Хворостовского вырос копией отца
В Instagram вдовы Дмитрия Хворостовского появилась фотография повзрослевшего сына покойного оперного певца – 15-летнего Максима Хворостовского.
Обновлено в 07:09
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Политика
Путин и Эрдоган начали переговоры в Кремле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган начали переговоры в Кремле, передает ТАСС в понедельник, 8 апреля.
Обновлено вчера в 07:09
Происшествия
Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда
Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Здоровье
Жительница Орегона прожила до 99 лет с аномалией внутренних органов
Студенты из Орегонского университета здоровья и науки обнаружили у 99-летней женщины аномальное расположение внутренних органов.
Обновлено в 04:16