Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в РоссииИзвестия 05:31

Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем.

Политика В России могут появиться генетические паспорта В России к 2025 году появятся генетические паспорта, сообщает РБК со ссылкой на указ президента РФ Владимира Путина.

Общество ВЦИОМ выяснил отношение россиян к вложению денег в биткоины Почти две трети россиян, слышавших о биткоинах, считают вложение денег в эту криптовалюту невыгодной инвестицией, такие данные предоставил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Происшествия В офисе польского телеканала «Белсат» в Минске идут обыски Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ) сообщила, что сотрудники милиции проводят обыск в минском офисе польского телеканала «Белсат».

Шоу-бизнес Появились фото Эмилии Кларк из больницы после инсульта В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.

Интернет Microsoft Edge на основе Chromium доступен для скачивания Новая версия Microsoft Edge базируется на движке Chromium, что позволяет ему использовать расширения для Chrome.

Происшествия В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире Четверых детей, обнаруженных в квартире в антисанитарных условиях в подмосковных Мытищах, забрали органы опеки, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Общество ЕСПЧ признал политическим домашний арест Навального по делу «Ив Роше» Суд удовлетворил жалобу политика на избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста в 2014 году во время расследования уголовного дела против него о мошенничестве в отношении компаний Multidisciplinary Processing Ltd и Yves Rocher.

Политика Климкина возмутила позиция главы Совета Европы по России Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что желание генсека Совета Европы (СЕ) Турбьерна Ягланда вернуть России право голоса в организации не выдерживает критики.

Политика Порошенко рассказал, когда жена видела его пьяным Предложение Владимира Зеленского пройти тесты на содержание алкоголя и наркотиков в крови удивило Петра Порошенко, тем не менее, он согласился сдать анализы.

Здоровье Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на news.vse42.ru, в эти регионах отмечена заболеваемость 20 человек на 100 тыс. детей.

Общество Будущее Арктики обсуждают на международном форуме в Петербурге Решение провести V Международный арктический форум (МАФ) в Петербурге было принято 17 января на заседании оргкомитета по его подготовке, руководит которым вице-премьер российского правительства, полпред президента РФ в Дальневосточном округе Юрий Трутнев.

Армия и оружие Порошенко рассказал о ракетном щите Украины За последние пять лет Украина нарастила ракетный щит для сдерживания любого противника.

Общество Минфин опроверг введение налога на весельные и моторные лодки В соответствии с 357 статьей Налогового кодекса транспортным налогом облагаются только зарегистрированные транспортные средства, а весельные и моторные лодки с двигателем мощностью менее 5 лошадиных сил в соответствии с Кодексом внутреннего водного транспорта регистрации не подлежат, поэтому обязанность уплачивать с них налог возникнуть не может, говорится в сообщении Минфина.

Политика Украина выдала России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова Украина в 2018 году выдала России 22 подозреваемых в различных преступлениях, в том числе Магомеда Дукузова, обвиняемого в убийстве главреда российского Forbes Пола Хлебникова, говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки о состоянии законности и правопорядка в России в 2018 году.

Культура Стало известно, когда телеведущий Норкин вернется в эфир По словам Юлии, вернуться в эфир Норкин сможет примерно через две недели. Врачи пока не разрешают ему выходить на работу.

Политика В Роскосмосе оценили итоги проверки Генпрокуратуры Официальный представитель «Роскосмоса» Владимир Устименко заявил, что госкорпорация еще в 2018-м году приняла все необходимые меры по итогам проверки ее деятельности Генпрокуратурой.

Общество ФАС сообщила о штрафе Johnson&Johnson за рекламу «Гексорала» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) назначила Johnson&Johnson в России штраф за рекламу лекарства «Гексорал», гарантирующую положительное действие препарата и называющую его «болезнетушителем №1», сообщила пресс-служба ФАС.

Общество Число браков в России снизилось до минимума с начала века По данным Росстата, количество свадеб по итогам прошлого года снизилось на 12,7% по сравнению с 2017 годом и составило 917 тысяч.

Политика Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня, заявил во вторник глава республики Касым-Жомарт Токаев.

Кино Прощание с Георгием Данелией состоится в Доме кино Прощание с режиссером Георгием Данелией пройдет во вторник в Центральном доме кино (ЦДК).

Шоу-бизнес Кети Топурия снова встречается с Гуфом Певица Кети Топурия, разорвавшая в прошлом году отношения с Алексеем Долматовым, известным под псевдонимом Гуф, вновь стала встречаться с бывшим возлюбленным.

Экономика Чайка оценил ущерб от коррупционных преступлений в 2018 году Материальный ущерб, нанесенный коррупционными преступлениями, выявленными в 2018 году, составил 65,7 млрд руб. Об этом говорится в поступившем в Совет Федерации докладе генпрокурора Юрия Чайки по итогам 2018 года, сообщает "РИА Новости".