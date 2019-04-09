Политика
Глава ДНР назвал целью Донбасса «полноправное членство» в РоссииИзвестия 05:31
Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин назвал главной целью Донбасса «возвращение на Родину полноправным членом».
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Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем.
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Глава ДНР заявил о стремлении Донбасса к «полноправному членству» в России
Национальная служба новостей01:39
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