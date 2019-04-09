Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членомРоссийская газета 01:53
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
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Интеграционные процессы в достаточно интенсивной фазе. Безусловно, хотелось бы все быстрее, но мы понимаем, что есть геополитический подтекст, и с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее. Но, тем не менее, цель понятна, и мы к ней идем.
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