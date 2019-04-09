Политика
Глава ДНР: Донбасс хочет вернуться в РФ полноправным членомРоссийская газета 01:53
"Понятно, что есть геополитический подтекст и мы с пониманием относимся к тому, что наш путь тяжелее и тернистее, но цель понятна и мы к ней идем", сказал глава ДНР.
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Глава ДНР заявил о стремлении Донбасса к «полноправному членству» в России
Национальная служба новостей01:39
Пушилин рассказал о движении Донбасса к «полноправному членству» в России
Московский Комсомолецвчера в 22:16
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Футбол
Головин: «Чалов точно собирается в Европу»
Полузащитник «Монако» Александр Головин рассказал, что его бывший партнер по ЦСКА Федор Чалов тоже собирается продолжить карьеру в Европе.
Обновлено вчера в 13:51
Происшествия
У Александра Шестуна забрали все
Красногорский городской суд обратил в доход государства имущество на сумму более 10,4 млрд рублей, принадлежавшее бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, а также его родственникам и доверенным лицам.
Обновлено вчера в 10:28
Транспорт
На закрытых станциях московского метро обновили инфраструктуру
Масштабные работы проведены на путевой инфраструктуре и в пассажирской зоне на закрытых станциях "фиолетовой" линии московского метро, сообщил первый заместитель начальника столичного метрополитена Дмитрий Дощатов.
Обновлено в 00:37
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического значения
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 году оказался минимальным за всю постсоветскую историю.
Обновлено вчера в 22:47
Общество
Россияне в опросе WWF назвали самый неэкологичный регион страны
Российское отделение WWF (Всемирного фонда дикой природы) провело исследование экологического поведения граждан, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы исследования.
Обновлено в 01:24
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Армия и оружие
Глава американского консорциума ULA отметил высокое качество РД-180
Качество российских ракетных двигателей РД-180 находится на высоком уровне и поставки идут с опережением потребности в них, сообщил во вторник РИА Новости глава американского консорциума United Launch Alliance (ULA) Тори Бруно.
Обновлено вчера в 22:09
Экономика
Новые налоги для водителей принудят их отказываться от автомобилей
Возможное появление нового налога — огромная нагрузка, которая может вынудить водителей отказываться от автомобилей.
Обновлено 07 апреля в 18:45
Экономика
Генпрокуратура назвала ущерб от коррупционных преступлений за 2018 год
Материальный ущерб от выявленных коррупционных преступлений в 2018 году вырос с 39,6 до 65,7 миллиарда рублей.
Обновлено в 01:32
Транспорт
«Автодор» объявил о повышении стоимости проезда по платным дорогам
В компании сообщили также, что на трассе М-3 «Украина» с 15 апреля 2019 года для легковых машин вводятся тарифы выходного дня, которые будут на 10 руб. выше, чем тарифы в будни.
Обновлено вчера в 06:44
Происшествия
Самолет задымился на взлете в аэропорту Саратова
Экипаж ЯК-42Д авиакомпании Utair, летевшего из Саратова в Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета.
Обновлено в 02:21
Происшествия
Дело Кокорина и Мамаева начинают рассматривать по существу
Обновлено вчера в 21:07
Политика
Порошенко пообещал больше не продвигать во власть друзей
Президент Украины Петр Порошенко пообещал, что больше не будет назначать на государственные должности своих близких, если станет главой государства во второй раз.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие
В России завершили изготовление второго комплекта С-400 для Китая
Предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ завершили изготовление второго полкового комплекта зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф», предназначенных для экспорта в Китай.
Обновлено вчера в 23:28
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено вчера в 12:57
Политика
США пригрозили Европе новыми пошлинами
В заявлении подчеркивается, что Всемирная торговая организация (ВТО) неоднократно уведомляла ЕС о том, что на США оказывает негативное влияние субсидирование Европой французской Airbus.
Обновлено вчера в 23:15
Игры
Fantasy General II: продолжение следует почти четверть века спустя
Фэнтезийная игра с шестиугольными полями Fantasy General вышла в 1996 году и до сих пор получает хвалебные отзывы.
Обновлено вчера в 17:22
Технологии
Новый комплекс противодействия беспилотникам «Купол» защитит россиян
Сообщается, что основной задачей комплекса противодействия беспилотным летательным аппаратам будет обеспечение безопасности зон массовых мероприятий и скопления людей.
Обновлено вчера в 13:51
Кино
В Лос-Анджелесе скончался актер Сеймур Кэссел
В калифорнийском Лос-Анджелесе на 85-м году жизни скончался известный голливудский актер Сеймур Кэссел, снявшийся за свою карьеру в более чем 190 фильмах.
Обновлено вчера в 22:45
Космос
Ученые предложили исследовать фекалии астронавтов на Луне
Известный американский астронавт Базз Олдрин, второй человек, ступивший в 1969 году на поверхность Луны, отреагировал на необычный призыв - вернуть с поверхности спутника фекалии, оставленные там участниками американских экспедиций.
Обновлено вчера в 12:44
Общество
Госдума ввела налог на вёсельные лодки в России
«Была одобрена поправка об исключении весельных и моторных лодок с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил из перечня необлагаемых транспортным налогом транспортных средств - теперь их владельцы будут уплачивать транспортный налог», - написало издание.
Обновлено 07 апреля в 02:40
Армия и оружие
Более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота подняты по тревоге
Более 30 самолетов и вертолетов морской авиации Черноморского флота подняли по учебной тревоге, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:32
Хоккей
Женская сборная России по хоккею уступила Канаде на ЧМ
Российские хоккеистки потерпели поражение в матче группового этапа чемпионата мира в Финляндии, уступив сборной Канады.
Обновлено вчера в 15:20
Политика
Кого поддержит электорат Тимошенко и Бойко во втором туре
Среди избирателей лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко, который занял пятое место в первом туре, 35% готовы поддержать Зеленского, а Порошенко – 2%.
Обновлено в 02:10
Транспорт
«Яндекс.Драйв» ввел фиксированные цены поездок
Оператор каршеринга «Яндекс.Драйв» ввел тарифы с фиксированной стоимостью поездки, сообщил «Ведомостям» его представитель Дмитрий Горчаков.
Обновлено вчера в 16:08
Наука
Когда самцы шимпанзе испытывают стресс
Оказалось, что уровень стресса у всех самцов в группе растет во времена социальной нестабильности и конкуренции за доминантное положение и внимание самок.
Обновлено вчера в 04:42
Экономика
Радий Хабиров: В 2018 году экономика Башкирии выросла на один процент
ВРП Башкирии в 2018 году достиг почти полутора триллионов рублей, что на 1% больше, по сравнению с годом ранее.
Обновлено в 01:12
Происшествия
В Иркутской области муж отвез в лес и задушил «пилившую» его жену
Как сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону, 3 апреля 36-летний местный житель, спланировав убийство заранее, отвез жену в лес, где задушил ее и спрятал тело.
Обновлено в 02:01
Наука
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи
Итальянские ученые обнародовали новый факт о Леонардо да Винчи.
Обновлено в 00:41
Армия и оружие
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27